國泰金大整合 股票、基金 首波移轉重點

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國泰金控（2882）推動資產管理整合，扮演核心角色的國泰人壽已啟動資產移轉，預計三至五年內將旗下約九成金融資產陸續委託國泰投信專業管理，國泰人壽執行副總林昭廷表示，目前初期移轉作業已先從股票資產移轉展開，因雙方合作已久，股票和基金投資累積高度默契和經驗，成首波移轉重點。

林昭廷指出，原則上至少九成以上可操作部位都會移轉，包含股票、固定收益與另類投資等，但不能說100%都會移轉過去，只能在法令允許範圍內，至少約90%至95%；首波在股票資產移轉完成後，後續如固定收益資產將待整體基礎建設與系統建置完成後，分階段穩健接軌。

林昭廷指出，過去一年國壽盤點法規時，發現若依舊制直接移轉資產反而可能面臨操作限制、影響績效，這次整合計畫獲金管會積極協調相關規範、降低制度障礙，讓移轉作業更為順暢。

國泰人壽 股票 國泰金控

