國泰金大整合 衝資產管理…集中資源、人才打造第三獲利引擎

國泰金控（2882）總經理李長庚昨（15）日表示，國泰金控預計將資產管理打造為繼銀行和保險後的第三獲利引擎，為集中資源與人才，子公司間「乾坤大挪移」，國壽長期投資團隊加入國泰投信整合為更龐大投研團隊，未來三到五年更有約九成金融資產、逾3兆元將逐步委託由國泰投信管理。

國泰投信也設下十年達15兆元的AUM（管理資產總額）目標。

國泰金控昨日舉行「國泰資產管理高峰會」，李長庚表示，早在十多年前，國泰便已嘗試推動資產管理整合，但當時市場尚未成熟而未能成功，這次因看到金管會過去一年持續鬆綁法規、開放高雄資產管理專區，展現政府推動的速度和決心，因此國泰也將從「雙引擎」走向「三引擎」，已有明確方向與完整支持。

此次整合不僅是國壽資產移交給投信管理的內部作業，更要建立能承接第三方資金、跨境資產的專業平台，讓國泰資產管理在區域市場扮演更積極的角色。

國泰投信董事長李偉正更設下目標，未來十年內希望爭取更多機構和個人投資人資金，力拚從AUM 2.3兆元增加至15兆元。

至於如何達標？首先是從內部資產移轉，國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，國壽預計將90％至95％金融資產移轉到國泰投信管理，挪移作業已展開，初期以股票、基金等為主，至於固定收益則待整體基礎建設和系統建置完成後，再逐步移轉資金和團隊。

為吸引外部資金流入，李偉正表示，目前已在四大面向展開轉型，首先是投研強化，目前國泰投信逾百位投研人員，加上擅長長期投資的國壽約300位投研人員，合計逾400位，整合後將是全台最大的投研陣容。

產品面除均衡發展基金和ETF，也希望不只提供產品，而是能客製化服務滿足機構和個人投資人需求，成為銀行、壽險和證券通路的支援前線，將投信打造成集團的「解決方案提供者」。

其三，投研系統再升級，已鎖定全球知名系統商洽詢合作，希望把最先進數據分析與AI功能加入投研。

其四，若將平台和規模建置起來，能吸引到國內外好手。