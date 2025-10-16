台幣升1.05角 終止連六貶
美聯準會（Fed）主席鮑爾暗示可能加速結束緊縮周期，美元指數回落，新台幣昨（15）日止跌反彈，終場升值1.05角，收在30.656元，終結連六日貶勢，成交量縮至17.08億美元，外資昨日匯出金額也明顯縮小。
新台幣昨日以30.74元的升值2.1分開出，盤中一度貶至30.78元，隨台股漲勢擴大、台積電股價再創新高，匯價同步走強，最高升至30.563元，全日高低價差達2.17角。
隨美元指數單日跌0.62%，非美貨幣普遍走升。其中日圓升值0.48%，韓元強升0.87%，新台幣升值0.34%，星元升0.46%，人民幣升0.22%，歐元勁揚0.75%，顯示市場對Fed政策轉向預期升溫，非美貨幣全面回彈。
