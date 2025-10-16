快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

台幣升1.05角 終止連六貶

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

美聯準會（Fed）主席鮑爾暗示可能加速結束緊縮周期，美元指數回落，新台幣昨（15）日止跌反彈，終場升值1.05角，收在30.656元，終結連六日貶勢，成交量縮至17.08億美元，外資昨日匯出金額也明顯縮小。

新台幣昨日以30.74元的升值2.1分開出，盤中一度貶至30.78元，隨台股漲勢擴大、台積電股價再創新高，匯價同步走強，最高升至30.563元，全日高低價差達2.17角。

隨美元指數單日跌0.62%，非美貨幣普遍走升。其中日圓升值0.48%，韓元強升0.87%，新台幣升值0.34%，星元升0.46%，人民幣升0.22%，歐元勁揚0.75%，顯示市場對Fed政策轉向預期升溫，非美貨幣全面回彈。

新台幣 美元指數

延伸閱讀

再創新高！國際金價衝破4,200美元 美中貿易戰推升避險需求

聯準會釋放降息訊號 東京股巿收盤應聲上漲

台股重返「27,000點」！郭哲榮：結算見轉折、縮表將終利多美債

川普又贏？鮑爾「縮表將在幾個月內結束」…股民嗨水龍頭開：空軍快逃

相關新聞

國泰金大整合 衝資產管理…集中資源、人才打造第三獲利引擎

國泰金控總經理李長庚昨（15）日表示，國泰金控預計將資產管理打造為繼銀行和保險後的第三獲利引擎，為集中資源與人才，子公司...

五大銀行刷卡額寫最強9月 金額達2,887億元 中信奪簽帳、發卡「雙冠王」

國內前五大發卡銀行2025年9月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達2,887.1億元，為史上最強9月，較8月增加22...

以房養老核貸 突破1萬件

據金管會2025年9月底統計，16家國銀承做「以房養老」累積核貸件數首度衝破萬件到1萬14件、核貸額度583億元，各季增...

玉山銀力挺優質藝文活動

音樂是穿越國界與文化的共通語言，以永恆之美喚醒人們內心深處的寧靜與感動。玉山銀行長期致力於支持優質藝文活動，期盼透過藝術...

陽信銀2025年前三季每股稅前賺1.295元

陽信銀行公布今年前三季累積稅前盈餘達49.05億元，較去年同期成長8%。每股稅前盈餘1.295元，其中9月份單月稅前盈餘...

新青安衝上1兆元

財政部長莊翠雲今（16）日率國營事業赴立院財委會業務報告並備質詢。業務報告昨日出爐，莊翠雲指出，新青安貸款實施至9月底累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。