亞資中心論壇 彭金隆衝資產管理 打「大贏、小輸」組合拳

金管會主委彭金隆昨（15）日表示，希望透過「大贏、小輸」的組合拳，打造有台灣特色的亞洲資產管理中心，並希望台灣在有優勢之處全力衝刺，大贏一段；在劣勢部分，則希望「少輸為贏」，透過「大贏小輸」組合拳，打造有台灣特色的亞資中心。

「2025臺灣週」昨日開幕，下午由金管會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集保結算所共同舉辦「亞洲資產管理中心論壇」。彭金隆致詞時提到五大核心策略，包括壯大台灣資產管理規模，持續鬆綁法規；推動普惠永續融合計畫；全面促進財富管理規模；透過兆元投資國家發展方案，結合跨部會成立資本市場服務團，引導保險業及民間資金投入公共建設；以及壯大資本市場、擴大投資台灣計畫。

金管會副主委陳彥良發表專題演講，分享亞洲資產管理中心政策推動成果，他並提出三面向精進措施，一、建構一站式的境外資產管理平台，包括三O（OBU、OIU、OSU）串聯合作、擴大銀行跨境試辦範圍、吸引台商海外資金回流、延長租稅優惠等；二、強化TISA功能與誘因；三、推動亞洲創新籌資平台，包括打造具備國際競爭力板塊與國際債券規劃等。

財政部賦稅署長宋秀玲在專題演講時提到，認同金管會推動TISA，並且分享我國吸引外國投資的稅制現況，包括股票、存款、利息所得及特定金融商品，所採取的稅制，以及境內、外所得如何課稅。

專題座談場次主題為「台灣發展亞洲資產管理中心的進展與挑戰」，由證交所總經理李愛玲主持，與談人包括國泰金控總經理李長庚、摩根投信董事長唐德瑜、台灣金融研訓院院長高一誠。

李愛玲表示，上市公司市值已近89兆元，預期還會成長，主要因台灣是智慧科技島，半導體、AI、ICT產業供應鏈完整，台灣有堅實供應鏈，產業具國際競爭力，未來將協助國內公司打國際盃。

李長庚則建議，一、稅負問題，稅是大家談論最多，也最直接的問題，這也是為什麼大家都會從稅率、租稅協定，來給客戶提供建議；二是產品結構，很多台灣人配置最多的就是股票，但台灣應該加深產品的廣度及深度，例如推動更多結構型商品與證券化商品。

唐德瑜強調，如果要把台灣的商品推介到海外，國內法規就應該與全球大型交易所或主要國家主管機關法規類似，「法規不怕嚴，只怕繁瑣」。高一誠則點出台灣貿易順差將近50年，利率扣除通膨的實質利率幾乎是0，且維持十至20年時間，未來應該增加政府支出，增加個人消費、提高投資，才是比較好的做法。