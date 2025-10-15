打造亞資中心！金管會祭「大贏小輸」組合拳 五戰略、三層級推動

「2025臺灣週」15日開幕，金管會主委彭金隆說，希望透過「大贏小輸」的組合拳，結合五大核心戰略與三層級推動架構，打造具台灣特色的亞洲資產管理中心。他強調，台灣將聚焦優勢產業與資金實力，以「大贏一段、小輸為贏」策略，在國際金融版圖中站穩位置。

彭金隆指出，全球主要金融中心各有強項，台灣不與他國硬碰硬，而是發揮自身優勢，從半導體、新創科技等產業鏈出發，以全球台商生態圈為「無形腹地」，形塑屬於台灣的資產管理定位。

截至7月底，全體金融機構存款達63兆元、金融資產近130兆元，產業獲利與資金實力兼具，是發展資管中心的絕佳時機。

金管會推動五大方向：

一、壯大資產管理規模：鬆綁法規、吸引外資來台，推動高雄示範區與多元ETF、創新保險商品。

二、普惠永續融合計畫：推動全民投資帳戶TISA，首波已有十家投信、16檔基金上線，並強化ESG教育與永續人才。

三、促進財富管理規模：放寬私人銀行與家族辦公室業務，提供整合性高資產服務。

四、導引資金投入公建：啟動「兆元投資國家發展方案」，結合保險及民間資金支撐公共建設。

五、壯大資本市場：推動創新板2.0、跨境ETF雙掛牌，擴大創投與新創投資，提升市場國際化。

為加速政策落地，金管會設立三層級推動體系：行政院層級跨部會協調會議整合政府資源；政策執行小組專責法規調整；亞洲資產管理中心推動辦公室於9月成立，整合證交所與業界力量。

此外，金管會並成立策進會，定期聽取業界意見。彭金隆表示，台灣將以靈活監理與策略聚焦，走出「以強補弱」的新路，打造台灣版亞洲資管中心。