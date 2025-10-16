陽信銀2025年前三季每股稅前賺1.295元

陽信銀行公布今年前三季累積稅前盈餘達49.05億元，較去年同期成長8%。每股稅前盈餘1.295元，其中9月份單月稅前盈餘4.51億元。

另外，逾放比0.12%、備抵呆帳覆蓋率922.67%，仍維持優質水準。截至第3季，總資產為7,999億元，淨值達556億元，較去年同期分別上升7%及11%，營運規模與自有資本穩健成長。

為強化資本結構及提升業務成長，陽信銀行已順利完成現金增資10億元，可提高資本適足率。

除了原股東及員工積極認購之外，亦獲得客戶踴躍支持，超額認股金額逾一倍，顯示該行已經贏得投資人的信任與肯定，2025年完成現增10億元，加計2024年盈餘轉增資15.15億元，預計10月底資本額將可達404億元。

陽信銀行並推出「活期存款加碼優惠專案」，自即日起至今年12月20日止，凡企業戶或個人戶以新資金匯入指定活期帳戶，即可享有加碼利率回饋。

企業戶新資金可享活期存款牌告利率加碼0.125%，每戶最高限額為10億元；個人戶則享活儲牌告利率加碼0.23%，每戶最高限額為5億元，超過部分依一般牌告利率計息。

此外，陽信銀行信用卡推出新戶好禮「辦卡首刷陽信卡 月月請你吃早餐」活動，即日起至今年12月31日止，新戶申辦指定陽信信用卡、並且申辦電子帳單或綁定陽信帳戶自動扣款，於核卡後六個月內，每月不限金額任刷一筆，次月即可獲得全家59元早餐電子兌換券一份。

另外，自即日起至2026年1月8日止，使用陽信悠遊VISA金融卡至全聯福利中心，以悠遊卡功能消費扣款，單筆金額滿300元，並於結帳時先出示全聯福利卡或App會員，享200點全聯福利點回饋，活動詳情可參閱陽信官網公告。