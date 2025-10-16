快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

陽信銀2025年前三季每股稅前賺1.295元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

陽信銀行公布今年前三季累積稅前盈餘達49.05億元，較去年同期成長8%。每股稅前盈餘1.295元，其中9月份單月稅前盈餘4.51億元。

另外，逾放比0.12%、備抵呆帳覆蓋率922.67%，仍維持優質水準。截至第3季，總資產為7,999億元，淨值達556億元，較去年同期分別上升7%及11%，營運規模與自有資本穩健成長。

為強化資本結構及提升業務成長，陽信銀行已順利完成現金增資10億元，可提高資本適足率。

除了原股東及員工積極認購之外，亦獲得客戶踴躍支持，超額認股金額逾一倍，顯示該行已經贏得投資人的信任與肯定，2025年完成現增10億元，加計2024年盈餘轉增資15.15億元，預計10月底資本額將可達404億元。

陽信銀行並推出「活期存款加碼優惠專案」，自即日起至今年12月20日止，凡企業戶或個人戶以新資金匯入指定活期帳戶，即可享有加碼利率回饋。

企業戶新資金可享活期存款牌告利率加碼0.125%，每戶最高限額為10億元；個人戶則享活儲牌告利率加碼0.23%，每戶最高限額為5億元，超過部分依一般牌告利率計息。

此外，陽信銀行信用卡推出新戶好禮「辦卡首刷陽信卡 月月請你吃早餐」活動，即日起至今年12月31日止，新戶申辦指定陽信信用卡、並且申辦電子帳單或綁定陽信帳戶自動扣款，於核卡後六個月內，每月不限金額任刷一筆，次月即可獲得全家59元早餐電子兌換券一份。

另外，自即日起至2026年1月8日止，使用陽信悠遊VISA金融卡至全聯福利中心，以悠遊卡功能消費扣款，單筆金額滿300元，並於結帳時先出示全聯福利卡或App會員，享200點全聯福利點回饋，活動詳情可參閱陽信官網公告。

陽信 全聯

延伸閱讀

外型像張信用卡！Plaud Note Pro升級人機AI協作 幫你秒完成智慧筆記

全聯聯名豐樂牧場推5新品 檸檬優格派網友大推 肉鬆鮮乳空氣蛋糕謎之美味

客人搶全聯特價品 1句成功喊價6折！內行人曝實情：別誤導大家

中秋烤肉採買全攻略...全聯、大全聯急凍鮮物即開即烤 愛買限時9折優惠

相關新聞

國泰金大整合 衝資產管理…集中資源、人才打造第三獲利引擎

國泰金控總經理李長庚昨（15）日表示，國泰金控預計將資產管理打造為繼銀行和保險後的第三獲利引擎，為集中資源與人才，子公司...

五大銀行刷卡額寫最強9月 金額達2,887億元 中信奪簽帳、發卡「雙冠王」

國內前五大發卡銀行2025年9月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達2,887.1億元，為史上最強9月，較8月增加22...

以房養老核貸 突破1萬件

據金管會2025年9月底統計，16家國銀承做「以房養老」累積核貸件數首度衝破萬件到1萬14件、核貸額度583億元，各季增...

玉山銀力挺優質藝文活動

音樂是穿越國界與文化的共通語言，以永恆之美喚醒人們內心深處的寧靜與感動。玉山銀行長期致力於支持優質藝文活動，期盼透過藝術...

陽信銀2025年前三季每股稅前賺1.295元

陽信銀行公布今年前三季累積稅前盈餘達49.05億元，較去年同期成長8%。每股稅前盈餘1.295元，其中9月份單月稅前盈餘...

新青安衝上1兆元

財政部長莊翠雲今（16）日率國營事業赴立院財委會業務報告並備質詢。業務報告昨日出爐，莊翠雲指出，新青安貸款實施至9月底累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。