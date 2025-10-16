國銀祭15%高利存款搶客

繼本月推出10年信貸後，樂天國際銀行昨（15）日表示再加碼將優惠活動延伸至存款端。隨著年終理財旺季的到來，針對新開戶客群推出「新戶狂歡季」系列存款優惠專案，提供市場少見的新台幣15%短天期高利優惠，協助新戶在年末期間掌握資產增值契機。

樂天銀表示，「新戶狂歡季」專案以資金靈活運用為核心，主要是幫助新戶高效管理手中資產。特別祭出以下三大存款優惠方案，透過短期、中期定存與高利活儲等不同天期選擇，配置資金，包括10天期優存年利率15%，主要為新戶量身打造的短期高利方案，提供高達15%的年利率，每人限享一次，額度上限為5萬元。

為了讓新戶從開戶起即享高利回饋，樂天國際銀行推出全新活儲優惠機制，凡成功新開立帳戶，無須額外申請或滿足條件，隔日起即自動適用1.5%的活儲年利率至次月底，讓新戶享受數位金融便利的同時，也能靈活運用資金、累積利息收益。