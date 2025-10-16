快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

國銀祭15%高利存款搶客

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

繼本月推出10年信貸後，樂天國際銀行昨（15）日表示再加碼將優惠活動延伸至存款端。隨著年終理財旺季的到來，針對新開戶客群推出「新戶狂歡季」系列存款優惠專案，提供市場少見的新台幣15%短天期高利優惠，協助新戶在年末期間掌握資產增值契機。

樂天銀表示，「新戶狂歡季」專案以資金靈活運用為核心，主要是幫助新戶高效管理手中資產。特別祭出以下三大存款優惠方案，透過短期、中期定存與高利活儲等不同天期選擇，配置資金，包括10天期優存年利率15%，主要為新戶量身打造的短期高利方案，提供高達15%的年利率，每人限享一次，額度上限為5萬元。

為了讓新戶從開戶起即享高利回饋，樂天國際銀行推出全新活儲優惠機制，凡成功新開立帳戶，無須額外申請或滿足條件，隔日起即自動適用1.5%的活儲年利率至次月底，讓新戶享受數位金融便利的同時，也能靈活運用資金、累積利息收益。

樂天 新台幣 中資

延伸閱讀

前樂天啦啦隊張語芯爆「父女戀」　交往60歲男友送房承諾跳票

女博士欠費未繳 行政執行署出手...帳戶存款秒減百萬

父重男輕女遺囑「外姓人不能分祖產」 女兒怒告討回特留分

無業女每天假裝出門上班數月 網見家庭狀況嘆：妳媽好可憐

相關新聞

國泰金大整合 衝資產管理…集中資源、人才打造第三獲利引擎

國泰金控總經理李長庚昨（15）日表示，國泰金控預計將資產管理打造為繼銀行和保險後的第三獲利引擎，為集中資源與人才，子公司...

五大銀行刷卡額寫最強9月 金額達2,887億元 中信奪簽帳、發卡「雙冠王」

國內前五大發卡銀行2025年9月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達2,887.1億元，為史上最強9月，較8月增加22...

以房養老核貸 突破1萬件

據金管會2025年9月底統計，16家國銀承做「以房養老」累積核貸件數首度衝破萬件到1萬14件、核貸額度583億元，各季增...

玉山銀力挺優質藝文活動

音樂是穿越國界與文化的共通語言，以永恆之美喚醒人們內心深處的寧靜與感動。玉山銀行長期致力於支持優質藝文活動，期盼透過藝術...

陽信銀2025年前三季每股稅前賺1.295元

陽信銀行公布今年前三季累積稅前盈餘達49.05億元，較去年同期成長8%。每股稅前盈餘1.295元，其中9月份單月稅前盈餘...

新青安衝上1兆元

財政部長莊翠雲今（16）日率國營事業赴立院財委會業務報告並備質詢。業務報告昨日出爐，莊翠雲指出，新青安貸款實施至9月底累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。