玉山銀力挺優質藝文活動

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行第12度邀請奧地利國寶「維也納少年合唱團」來台巡演，團員於國立故宮博物院快閃演出後合影。 玉山銀行／提供
玉山銀行第12度邀請奧地利國寶「維也納少年合唱團」來台巡演，團員於國立故宮博物院快閃演出後合影。 玉山銀行／提供

音樂是穿越國界與文化的共通語言，以永恆之美喚醒人們內心深處的寧靜與感動。玉山銀行長期致力於支持優質藝文活動，期盼透過藝術的力量為社會注入更多正向與溫暖能量。今年玉山銀行第12度邀請奧地利國寶「維也納少年合唱團」來台巡演，將於18日於高雄衛武營音樂廳、21日於台北國家音樂廳、22日於新竹市演藝廳，以及23日於台中市中山堂展開全台巡演。

為讓世界級的音樂更貼近大眾，玉山銀行邀請合唱團參觀國立故宮博物院，並驚喜舉辦快閃演出，現場演唱包含青鳥、飛翔等歐洲在地民謠，讓現場觀眾在文化殿堂中，近距離感受來自多瑙河畔的純淨天籟，留下感動與美好的回憶。

「維也納少年合唱團」創立於1498年，是世界上歷史最悠久且最具聲望的合唱團之一，傳唱至今已逾500年。這群年齡介於9至14歲的音樂小天使，以純淨悅耳、宛如天籟的歌聲感動無數聽眾，被譽為最偉大、最美好的合唱。以四位奧地利歷史上最具代表性的作曲家─海頓、莫札特、舒伯特與布魯克納為名，分為四個團隊輪流在世界各地巡演。音樂史上多位重量級音樂家，如海頓與舒伯特，也曾是合唱團的一員，見證其深遠的藝術傳承與影響力。

今年來台巡演的團體由「舒伯特團」代表演出，並由新上任的義大利指揮尼可洛．莫雷羅（Niccolò Morello）首次領軍，是備受讚譽的鋼琴家與指揮，曾與維也納愛樂、倫敦交響樂團等國際知名樂團合作，風格細膩而富感染力。本次首度帶領維也納少年合唱團來台，特別為台灣觀眾獻上最動人的樂章。玉山誠摯邀請貴賓一同走進音樂殿堂，聆聽天使般的純淨歌聲，共享幸福與希望的音樂時光。

此次演出特別挑選多首極具代表性的經典作品，展現合唱團跨越時代與文化的音樂魅力。包括為慶祝「圓舞曲之王」約翰．史特勞斯二世誕辰200周年所演出的《維也納氣質》與經典圓舞曲《藍色多瑙河》，同時也演出舒伯特最知名的歌曲《魔王》、普契尼歌劇《杜蘭朵》中的〈在東邊群山上〉，取材自民謠〈茉莉花〉，展現文化交融之美。維也納少年合唱團的天籟美聲演唱經典作品，將是橫跨經典與現代、歐洲與亞洲的音樂盛宴。

玉山銀行 維也納

相關新聞

國泰金大整合 衝資產管理…集中資源、人才打造第三獲利引擎

國泰金控總經理李長庚昨（15）日表示，國泰金控預計將資產管理打造為繼銀行和保險後的第三獲利引擎，為集中資源與人才，子公司...

五大銀行刷卡額寫最強9月 金額達2,887億元 中信奪簽帳、發卡「雙冠王」

國內前五大發卡銀行2025年9月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達2,887.1億元，為史上最強9月，較8月增加22...

以房養老核貸 突破1萬件

據金管會2025年9月底統計，16家國銀承做「以房養老」累積核貸件數首度衝破萬件到1萬14件、核貸額度583億元，各季增...

玉山銀力挺優質藝文活動

音樂是穿越國界與文化的共通語言，以永恆之美喚醒人們內心深處的寧靜與感動。玉山銀行長期致力於支持優質藝文活動，期盼透過藝術...

陽信銀2025年前三季每股稅前賺1.295元

陽信銀行公布今年前三季累積稅前盈餘達49.05億元，較去年同期成長8%。每股稅前盈餘1.295元，其中9月份單月稅前盈餘...

新青安衝上1兆元

財政部長莊翠雲今（16）日率國營事業赴立院財委會業務報告並備質詢。業務報告昨日出爐，莊翠雲指出，新青安貸款實施至9月底累...

