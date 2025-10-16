快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

新青安衝上1兆元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

財政部長莊翠雲今（16）日率國營事業赴立院財委會業務報告並備質詢。業務報告昨日出爐，莊翠雲指出，新青安貸款實施至9月底累計核貸13萬6,518戶，金額達1兆565億元。

財政部持續督導公股銀行落實貸前徵審、強化貸後管理，輔以跨部會資料勾稽、加強查核轉租、人頭戶等。另督導公股銀調配資金確保銀行信用資源用於民眾購屋自住。

據財政部送抵財委會的報告，公股金融事業投資綠電及再生能源產業計592件4,054億元；放款餘額1兆9,046億元，其中離岸風電專案融資授信戶計11戶、授信餘額689億元，太陽光電產業授信戶計867戶、授信餘額496億元。

國庫業務績效還包括落實青安貸款政策目的，持續督導公股銀行就新青安貸款執行優化措施，落實貸前徵審、強化貸後管理，輔以跨部會資料勾稽、加強查核轉租、人頭戶或營業等未符自住目的貸款，收回補貼利息及重新調整核貸條件。

其次，為協助民眾購屋自住貸款需求，金管會公布自9月1日起新青安貸款不計入銀行法第72條之2限額，財部將持續督導公股銀完善貸前徵審及貸後管理，加強查核違規，並遵依行政院四項原則、中央銀行不動產信用管制、金管會及銀行公會授信原則規範等規定，妥善調配資金，確保銀行信用資源用於民眾購屋自住。

為持續協助中小企業復甦，扶持創新與轉型升級，督導公股銀行擴大辦理「中小暨微型企業振興融資方案」規模增至1兆5,000億元。

青安貸款 財政部

延伸閱讀

普發一萬預算朝野協商3.5小時通過 周五送院會拚三讀

普發現金宣傳費破千萬 莊翠雲：加強防詐

11月17日前普發現金？ 莊翠雲：總統公告當天開記者會說明

國防部：目前對美軍購已付108億美元 還沒用部分須再計算

相關新聞

國泰金大整合 衝資產管理…集中資源、人才打造第三獲利引擎

國泰金控總經理李長庚昨（15）日表示，國泰金控預計將資產管理打造為繼銀行和保險後的第三獲利引擎，為集中資源與人才，子公司...

五大銀行刷卡額寫最強9月 金額達2,887億元 中信奪簽帳、發卡「雙冠王」

國內前五大發卡銀行2025年9月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達2,887.1億元，為史上最強9月，較8月增加22...

以房養老核貸 突破1萬件

據金管會2025年9月底統計，16家國銀承做「以房養老」累積核貸件數首度衝破萬件到1萬14件、核貸額度583億元，各季增...

玉山銀力挺優質藝文活動

音樂是穿越國界與文化的共通語言，以永恆之美喚醒人們內心深處的寧靜與感動。玉山銀行長期致力於支持優質藝文活動，期盼透過藝術...

陽信銀2025年前三季每股稅前賺1.295元

陽信銀行公布今年前三季累積稅前盈餘達49.05億元，較去年同期成長8%。每股稅前盈餘1.295元，其中9月份單月稅前盈餘...

新青安衝上1兆元

財政部長莊翠雲今（16）日率國營事業赴立院財委會業務報告並備質詢。業務報告昨日出爐，莊翠雲指出，新青安貸款實施至9月底累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。