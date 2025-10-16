財政部長莊翠雲今（16）日率國營事業赴立院財委會業務報告並備質詢。業務報告昨日出爐，莊翠雲指出，新青安貸款實施至9月底累計核貸13萬6,518戶，金額達1兆565億元。

財政部持續督導公股銀行落實貸前徵審、強化貸後管理，輔以跨部會資料勾稽、加強查核轉租、人頭戶等。另督導公股銀調配資金確保銀行信用資源用於民眾購屋自住。

據財政部送抵財委會的報告，公股金融事業投資綠電及再生能源產業計592件4,054億元；放款餘額1兆9,046億元，其中離岸風電專案融資授信戶計11戶、授信餘額689億元，太陽光電產業授信戶計867戶、授信餘額496億元。

國庫業務績效還包括落實青安貸款政策目的，持續督導公股銀行就新青安貸款執行優化措施，落實貸前徵審、強化貸後管理，輔以跨部會資料勾稽、加強查核轉租、人頭戶或營業等未符自住目的貸款，收回補貼利息及重新調整核貸條件。

其次，為協助民眾購屋自住貸款需求，金管會公布自9月1日起新青安貸款不計入銀行法第72條之2限額，財部將持續督導公股銀完善貸前徵審及貸後管理，加強查核違規，並遵依行政院四項原則、中央銀行不動產信用管制、金管會及銀行公會授信原則規範等規定，妥善調配資金，確保銀行信用資源用於民眾購屋自住。

為持續協助中小企業復甦，扶持創新與轉型升級，督導公股銀行擴大辦理「中小暨微型企業振興融資方案」規模增至1兆5,000億元。