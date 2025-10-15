三箭定乾坤！ 金管會啟動亞資中心三大升級工程

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會副主委陳彥良指出，推動亞洲資產管理中心將從三大面向著手：一、擴大跨境金融服務、建構OAMU一站式平台；二、強化臺版TISA誘因、落實普惠金融；三、打造股債雙主軸「亞洲創新籌資平台」，以「留財引資並重」打造具台灣特色的金融競爭力。

2025年台灣週15日啟動，陳彥良在專題演講中指出，台灣推動亞資中心，必須跳脫傳統金融框架，結合半導體與新創科技產業優勢，以金融活水支持產業升級。整體政策以「留財引資並重」為核心，壯大金融市場規模與專業能量。

截至2025年9月底，金管會已提前完成39項法規鬆綁，資產管理規模增加2.85兆元，完成兩年目標的71%。高雄資產管理專區於10月9日成立，共33家金融機構進駐試辦38項業務；高資產業務已開放21家銀行承作，管理資產（AUM）超過1.8兆元。

為加速建構亞資中心，金管會提出三大精進措施。

一、擴大跨境金融服務。 建構「境外資產管理平台」（OAMU），整合OBU、OSU、OIU聯合開戶與共同行銷，並延長OIU租稅優惠、開放新商品，吸引台商資金回流。

二、強化臺版TISA誘因。TISA帳戶自7月上線，由集保與投信業者合作推出優惠費率方案，金管會並研議租稅誘因，推動全民理財與退休第三支柱。

三、打造亞洲創新籌資平台。結合創新板2.0與國際債券市場，推動股債雙主軸發展，並與日本東京交易所推動ETF相互掛牌，擴大台灣金融商品國際能見度。

陳彥良強調，金管會將秉持開放與務實精神，如同「鋪橋造路」，持續鬆綁法規、推動創新，讓世界看見台灣金融改革的新能量。

