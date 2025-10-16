快訊

以房養老核貸 突破1萬件

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會2025年9月底統計，16家國銀承做「以房養老」累積核貸件數首度衝破萬件到1萬14件。聯合報系資料照

據金管會2025年9月底統計，16家國銀承做「以房養老」累積核貸件數首度衝破萬件到1萬14件、核貸額度583億元，各季增372件和25億元，季增件數與額度量均改寫史上同期最佳戰績。

銀行圈指出，以房養老重拾成長動能有三大主因，一、今年房市交易冷，老人房子難賣，乾脆拿房子換退休金，二、房價一路漲，房子估值攀升，尤其是雙北房價漲多，拿房子可以換更多退休金。

最後是行庫都配合政策任務，連以房養老都設考核目標，以房養老也不計入72-2條不動產放款限額天條，讓行庫無後顧之憂。

據統計，累計前三季前六大行庫新增核貸件數961件，占全體新增貸1,033件的93%，再以核貸額來看，新增核貸額66.2億元，占全體新增核貸74億元的89%，其中以合庫件數和核貸額各增加273件、21億元都逾四分之一強。

若以第3季單季來看，則以土銀單季季增154件、7.5億元居首，合庫季增74件、5.8億元次之。

一家銀行主管坦言，即便行庫有政策任務，但隨高齡化社會，老人自主意識抬頭，想以「房」養老，取代以「兒」養老，接受度提升，再加上房價漲，拿房子換養老金，養老金也變多。

例如雙北房子估值從2,000萬，拉高到2,400萬元，若以六成核貸成數來看，就可多貸240萬元，以60歲、領取30年、平均年息2%來估算，平均每月可多領約8,000元左右的養老金。

各銀行是在2015年底開辦「以房養老」，前兩年因銀行陸續加入、業績快速成長，隨老人有土斯有財、留房給子女等觀念根深，加上民營銀行考量老人長壽、不動產跌價、及利率風險，如今僅剩六大行庫撐起一片天。

這六大行庫是臺銀、土銀、合庫、第一銀、華南銀和台企銀（2834）。數據顯示，2025年9月底光這六大行庫承辦以房養老件數達9,703件、核貸額553億元，占整體以房養老業務97%。

這也意味著其他十家銀行承辦以房養老的業績持續低迷，這十家中有六家業績全部「原地踏步」。

