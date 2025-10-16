五大銀行刷卡額寫最強9月 金額達2,887億元 中信奪簽帳、發卡「雙冠王」

國內前五大發卡銀行2025年9月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達2,887.1億元，為史上最強9月，較8月增加224.8億元，月增8.4%。其中，中國信託銀行以737.3億元的簽帳金額穩居「刷卡王」寶座，並以33萬張新發卡量，連續兩個月蟬聯「發卡王」，成為名副其實的雙料冠軍。

根據統計，今年前九月五大發卡銀行累計簽帳金額達2兆6,259億元，較去年同期成長7.1%。

中信卡9月簽帳金額737.3億元，年增18%，創下歷年9月消費新高紀錄，顯示民眾外出旅遊、餐飲及購物需求強勁。消費結構顯示，海外、旅遊、餐飲及超市／超商等四大類別貢獻9月簽帳金額逾四成。累計今年前九月，中信卡總簽帳金額達6,537億元，年增9%，再創歷年同期新高。中信銀表示，9月發卡量達33萬張，主要受到「中國信託uniopen聯名卡」上市帶動，該卡整合統一企業集團旗下30個品牌場域，串聯支付、數位與生活應用，打造全台最大零售金融生態圈，推升新戶開卡與活卡數同步成長。

9月簽帳金額僅次於中信銀的國泰世華銀行，當月刷卡金額為714.6億元，穩居第二，主要受惠連假帶動旅遊持續熱絡，加上開學購物需求增加，整體簽帳金額逾714億元，較去年同期成長20%；全年累積總簽帳金額亦達6,254億元，年成長率達二位數。第4季進入百貨周年慶以及電商雙11、雙12等消費旺季，預期購物將成為卡友消費主力場景，CUBE信用卡「樂饗購」或「玩數位」權益方案持續提供指定百貨及電商消費回饋，搭配節慶檔期促刷活動，可望帶動一波消費動能。

玉山銀行則以512.5億元名列第三，較去年同期成長11.1%，創下今年以來除繳稅月份之外的最高成長率。累計今年以來，玉山卡年度簽帳金額達4,986億元，年增7.4%，亦創下同期新高。展望年底旅遊旺季，玉山銀將攜手易遊網、雄獅旅遊（2731）與東南旅遊等知名旅行社，推出滑雪與溫泉等主題行程優惠，強化信用卡消費誘因。

至於北富銀則在9月有效卡數580萬張，穩居市場第二。旗下富邦COSTCO聯名卡、富邦J卡及momo卡為主要發卡動能，三卡合計發卡量達608萬張。北富銀指出，隨著台灣體育風氣興盛、國際賽事頻傳佳績，運動族群快速成長。為回應市場趨勢，北富銀將攜手富邦悍將與勇士籃球隊推出全新聯名卡，主打賽事門票、球隊周邊與娛樂消費回饋，讓球迷能在生活中延伸對球隊的支持，創造更深層的品牌連結與粉絲經濟效益。

台新銀Richart卡9月上市，驅動9月信用卡刷卡金額達439.4億元，創歷年同期新高，海外及網購消費尤為顯著。