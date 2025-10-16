快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

五大銀行刷卡額寫最強9月 金額達2,887億元 中信奪簽帳、發卡「雙冠王」

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
國內前五大發卡銀行2025年9月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達2,887.1億元，為史上最強9月。信用卡示意圖。圖／AI生成
國內前五大發卡銀行2025年9月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達2,887.1億元，為史上最強9月。信用卡示意圖。圖／AI生成

國內前五大發卡銀行2025年9月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達2,887.1億元，為史上最強9月，較8月增加224.8億元，月增8.4%。其中，中國信託銀行以737.3億元的簽帳金額穩居「刷卡王」寶座，並以33萬張新發卡量，連續兩個月蟬聯「發卡王」，成為名副其實的雙料冠軍。

根據統計，今年前九月五大發卡銀行累計簽帳金額達2兆6,259億元，較去年同期成長7.1%。

中信卡9月簽帳金額737.3億元，年增18%，創下歷年9月消費新高紀錄，顯示民眾外出旅遊、餐飲及購物需求強勁。消費結構顯示，海外、旅遊、餐飲及超市／超商等四大類別貢獻9月簽帳金額逾四成。累計今年前九月，中信卡總簽帳金額達6,537億元，年增9%，再創歷年同期新高。中信銀表示，9月發卡量達33萬張，主要受到「中國信託uniopen聯名卡」上市帶動，該卡整合統一企業集團旗下30個品牌場域，串聯支付、數位與生活應用，打造全台最大零售金融生態圈，推升新戶開卡與活卡數同步成長。

9月簽帳金額僅次於中信銀的國泰世華銀行，當月刷卡金額為714.6億元，穩居第二，主要受惠連假帶動旅遊持續熱絡，加上開學購物需求增加，整體簽帳金額逾714億元，較去年同期成長20%；全年累積總簽帳金額亦達6,254億元，年成長率達二位數。第4季進入百貨周年慶以及電商雙11、雙12等消費旺季，預期購物將成為卡友消費主力場景，CUBE信用卡「樂饗購」或「玩數位」權益方案持續提供指定百貨及電商消費回饋，搭配節慶檔期促刷活動，可望帶動一波消費動能。

玉山銀行則以512.5億元名列第三，較去年同期成長11.1%，創下今年以來除繳稅月份之外的最高成長率。累計今年以來，玉山卡年度簽帳金額達4,986億元，年增7.4%，亦創下同期新高。展望年底旅遊旺季，玉山銀將攜手易遊網、雄獅旅遊（2731）與東南旅遊等知名旅行社，推出滑雪與溫泉等主題行程優惠，強化信用卡消費誘因。

至於北富銀則在9月有效卡數580萬張，穩居市場第二。旗下富邦COSTCO聯名卡、富邦J卡及momo卡為主要發卡動能，三卡合計發卡量達608萬張。北富銀指出，隨著台灣體育風氣興盛、國際賽事頻傳佳績，運動族群快速成長。為回應市場趨勢，北富銀將攜手富邦悍將與勇士籃球隊推出全新聯名卡，主打賽事門票、球隊周邊與娛樂消費回饋，讓球迷能在生活中延伸對球隊的支持，創造更深層的品牌連結與粉絲經濟效益。

台新銀Richart卡9月上市，驅動9月信用卡刷卡金額達439.4億元，創歷年同期新高，海外及網購消費尤為顯著。

消費 中信銀

延伸閱讀

中國通縮疑慮持續　9月CPI年減0.3%

證交稅連二紅寫最強9月 年增52% 創16年最大增幅

9月房地三稅雙位數下滑

上櫃公司9月營收年增7%

相關新聞

國泰金大整合 衝資產管理…集中資源、人才打造第三獲利引擎

國泰金控總經理李長庚昨（15）日表示，國泰金控預計將資產管理打造為繼銀行和保險後的第三獲利引擎，為集中資源與人才，子公司...

五大銀行刷卡額寫最強9月 金額達2,887億元 中信奪簽帳、發卡「雙冠王」

國內前五大發卡銀行2025年9月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達2,887.1億元，為史上最強9月，較8月增加22...

以房養老核貸 突破1萬件

據金管會2025年9月底統計，16家國銀承做「以房養老」累積核貸件數首度衝破萬件到1萬14件、核貸額度583億元，各季增...

玉山銀力挺優質藝文活動

音樂是穿越國界與文化的共通語言，以永恆之美喚醒人們內心深處的寧靜與感動。玉山銀行長期致力於支持優質藝文活動，期盼透過藝術...

陽信銀2025年前三季每股稅前賺1.295元

陽信銀行公布今年前三季累積稅前盈餘達49.05億元，較去年同期成長8%。每股稅前盈餘1.295元，其中9月份單月稅前盈餘...

新青安衝上1兆元

財政部長莊翠雲今（16）日率國營事業赴立院財委會業務報告並備質詢。業務報告昨日出爐，莊翠雲指出，新青安貸款實施至9月底累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。