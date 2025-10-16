降低失智風險...動起來

面對失智症人口增加與高齡化社會，長照準備成為家庭與社會重要課題。

南山人壽總經理范文偉表示，調查顯示，多數民眾認為長照準備需600萬至700萬元，但實際缺口平均為329萬元，平均每月照護費用約3.3萬元，加上醫療支出，一名失智長者每年開銷可能達80至90萬元，超過半數受訪者選擇保險商品作為長照財務規劃，另有部分選擇投資或定存。

降低失智症風險需從健康做起，臺北巿立關渡醫院院長陳亮恭介紹在社區健康推廣上的具體作法，以關渡學院為例，將教科書上的理論課程實地搬入社區，不收取民眾費用，讓健康建議真正落地，課程設計涵蓋運動、營養、心理健康、預防保健及慢性病管理，強調運動需兼顧身體與腦力訓練。此模式已獲世界頂尖期刊發表，並證明其導入社區後能有效降低失能與失智風險。

據統計，三年內可讓全社區人口失能及失智風險下降約3％，不僅受益人數眾多，也展現整合照顧策略的可行性。

因應長壽風險，南山人壽呼籲民眾兼顧「穩定金流」與「失智與長照保障」，例如年金險具活到老領到老的特性，也可以選擇還本型商品做為現金流規劃。

失智長照準備方面，隨著平均壽命延長，南山人壽的長照險設計除了透過「分期給付」機制，支應長期照顧費用所需，部分商品另有提供身故保障、輕度失智給付，可強化身故以及失智保障，讓不同保障需求的民眾有多元的長期照顧保障商品選擇。