南山：扮演永續健康領航者

生活中的小習慣，正一點一滴吃掉你的健康。為提升國人健康風險意識，南山人壽與工研院健康樂活與智慧醫療照護聯盟昨（15）日發布《2025永續健康白皮書》，調查發現，今年失智症已躍升國人最擔憂的疾病之一，「睡不飽、吃不好」現象普遍，五成民眾曾受失眠困擾，且塑膠微粒充斥國人生活，超過四成年輕世代周周吃微波食品、喝瓶裝飲料。

財務準備方面，國人平均未來長照準備金需求達682萬元，現存缺口仍有329萬元，其中逾三成年輕世代對長照毫無準備。

南山人壽矢志成為「永續健康領航者」，積極讓保險從事後理賠，往前延伸至協助保戶促進健康，並且大力呼籲民眾透過良好生活習慣、妥善規劃保障，活得好、健康到老，及早為百歲人生做準備。

南山人壽總經理范文偉簡報分享，根據研究，有膽固醇血症、缺牙、睡眠呼吸中止症、聽力障礙、語速變慢、體內過多塑膠微粒、獨居，以及擁有APoE ε4基因的人，比一般人更容易罹患失智症。

今年針對生活習慣所做調查發現，不健康的飲食與作息成為慢性疾病及失智症的重要風險因素，例如，47％國人每周運動不足1小時，超過五成民眾每天久坐逾6小時。

近四成國人午夜後才入睡，18至30歲年輕世代更有逾五成習慣過午夜才睡，此外，有八成國人每月都會吃炸物、近五成國人每周吃甜食，47％國人未能天天吃蔬果、42%年輕世代周周吃微波食品、43%周周喝瓶裝水，並有超過60%每周使用一至二次以上免洗餐具。

社交方面，31至50歲約15%中壯世代每月幾乎沒有和朋友或家人聚會；而牙齒是身體健康的第一道門戶，逾五成國人沒有半年定期看牙醫的習慣，甚至25％國人牙齒出問題才就診。

南山人壽董事長尹崇堯則說，南山人壽的長照險理賠約有16％針對失智症，且65歲以下早發性失智症占45％，長照狀態每月至少要4萬元，但大部分保戶規劃長照保險金每月僅1.6萬元，顯示民眾對於照護的準備工作刻不容緩。

他提倡「百歲人生，從零開始」，鼓勵民眾從現在就規劃未來，及早累積健康資本，並強化長照保障缺口。

作為永續健康領航者，南山人壽將持續倡議健康，並打造全方位的保險商品為民眾建構財務防護網，今年「健康守護圈」也推出全新的失智預防與照護服務，協助國人安心面對失智。