合庫銀行主辦永青營造120億元聯貸完成簽約

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫銀行董事長林衍茂(前排右四)代表授信銀行團與皆豪集團總裁曾國展(前排左四)及永青營造董事長曾國進(前排右三)共同完成聯合授信案簽約。圖／合庫銀行提供
合作金庫商業銀行統籌主辦永青營造工程公司等值新台幣120億元聯貸案，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸，順利完成募集，並於15日假台南桂田酒店舉行聯合授信簽約典禮儀式，由合作金庫商業銀行董事長林衍茂代表授信銀行團與皆豪集團總裁曾國展及永青營造董事長曾國進共同完成聯貸合約簽署。

永青營造為皆豪集團旗下事業，從初期的鋼構廠房工程，逐步拓展業務，現已是兼具鋼結構產製及工程營繕的雙重能力之營造集團，憑藉著經營團隊的豐富經驗，參與了多項國內外重大建設工程，許多民間高科技廠房及政府公共工程皆是出自永青營造之手。永青營造為響應政府居住正義，積極投入社會住宅興建工程，並將永續、節能、綠建築的概念納入興建設計，更連續兩年榮獲勞動部職業安全衛生署「金安獎」及「優良營造業」等殊榮，業界口碑備受肯定。

合庫銀行持續深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，今年第3季聯貸市場排名帳簿管理行名列第二，憑藉專業的金融能力以及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受客戶好評，專業能力深獲肯定。在綠色金融方面，合庫銀行積極響應政府淨零轉型政策，並配合經濟部深度節能措施，訂定「節能服務業專案貸款作業要點」，導入ESCO商業模式之企業放款，以資金支持企業減碳，實踐綠色金融使命。另為因應美國關稅衝擊，合庫銀行推出多項優惠融資與避險方案，並於官方網站設立「受美國關稅影響企業金融支持專區」，即時傳遞最新訊息，全力協助中小企業降低成本、強化外銷競爭力。

合作金庫商業銀行 董事長 合庫

