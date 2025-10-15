快訊

匯率出口股市三大因素 國銀外匯存款單月增量創近三年來單月新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
匯率出口股市三大因素，國銀外匯存款單月增量創近三年來單月新高紀錄。聯合報系資料照
金管會今日公布最新的外匯存款統計，截至8月底止國銀，全體國銀的外匯存款餘額達等值台幣14兆8472億元，較上月底增加4729億元，增幅3.3%，該增量更創下111年9月以來的單月增額次高，綜合金管會和金融圈業者的說法，外匯存款有五大力道加持，除了法人的海外投資款、存款的匯回及出口暢旺衍生的貨款入帳之外，連同外資法人進場熱捧台股，也是外匯存款大增的主因，代表這波外匯存款爆增，和出口暢旺與股市頻創高點因素都有關，而台幣匯率在8月走貶，更對海外資金匯回發揮推波助瀾效果。

金管會統計顯示，史上最高的單月增量為111年9月，當月增量為6786億元；而若以8月底台幣兌美元匯率30.605元換算，8月底外匯存款為4851億美元，亦較7月底增加46億美元，而且再創史上新高紀錄。

金管會分析，外匯存款大增原因，和法人客戶營收，例如貨款、貨運收入、商仲貿易服務收入等的入帳有關，另外還包括了海外投資款的匯回，以及收回國外存款等，尤其是八月台幣貶值，廠商將美元換回台幣更匯差可賺，因此也加大匯回力道。

至於資金調度，也包括了廠商的理財，尤其是投資股市；此外，外資也大舉匯入資金繼續投資台股；至於海外投資款的匯回，據悉大陸、新南向國家如柬埔寨等，都為投資匯回的主要地區。

台幣匯率 外匯

