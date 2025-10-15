南山人壽尹崇堯：評估設立健康管理子公司、延伸健康守護圈版圖

南山人壽今（15）日與工研院健康樂活與智慧醫療照護聯盟共同發布「2025永續健康白皮書」，揭示國人生活習慣與健康風險趨勢。南山人壽董事長尹崇堯指出，台灣正邁入超高齡社會，保險業將從「產品」與「服務」兩大面向重新定位。他透露，公司正評估設立健康管理服務子公司，延伸「健康守護圈」的功能。

尹崇堯說明，未來將會結合醫療照護與日照服務，打造從預防到長照的健康生態系；並將加強與銀行、投信及券商策略聯盟，提升保戶財務管理與長壽保障。

此外根據調查顯示，失智症已躍升為國人第二大健康焦慮，「睡不飽、吃不好」現象普遍，五成民眾受失眠困擾，逾四成年輕世代幾乎每週吃微波食品、喝瓶裝飲料，反映生活壓力與塑膠微粒風險同步升高。

南山人壽連續兩年追蹤國人健康習慣，發現47%民眾每週運動不足1小時，四成半夜12點後就寢、近三成睡不到5小時。白皮書並估算，國人平均長照準備金需求高達682萬元，平均缺口仍有329萬元，逾三成年輕族群毫無準備。尹崇堯表示，未來將以外溢保單、指數連結型商品及創新健康險，協助民眾在「活得久」的同時，也能「活得好」。