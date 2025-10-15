聽新聞
0:00 / 0:00
南山人壽尹崇堯：評估設立健康管理子公司、延伸健康守護圈版圖
南山人壽今（15）日與工研院健康樂活與智慧醫療照護聯盟共同發布「2025永續健康白皮書」，揭示國人生活習慣與健康風險趨勢。南山人壽董事長尹崇堯指出，台灣正邁入超高齡社會，保險業將從「產品」與「服務」兩大面向重新定位。他透露，公司正評估設立健康管理服務子公司，延伸「健康守護圈」的功能。
尹崇堯說明，未來將會結合醫療照護與日照服務，打造從預防到長照的健康生態系；並將加強與銀行、投信及券商策略聯盟，提升保戶財務管理與長壽保障。
此外根據調查顯示，失智症已躍升為國人第二大健康焦慮，「睡不飽、吃不好」現象普遍，五成民眾受失眠困擾，逾四成年輕世代幾乎每週吃微波食品、喝瓶裝飲料，反映生活壓力與塑膠微粒風險同步升高。
南山人壽連續兩年追蹤國人健康習慣，發現47%民眾每週運動不足1小時，四成半夜12點後就寢、近三成睡不到5小時。白皮書並估算，國人平均長照準備金需求高達682萬元，平均缺口仍有329萬元，逾三成年輕族群毫無準備。尹崇堯表示，未來將以外溢保單、指數連結型商品及創新健康險，協助民眾在「活得久」的同時，也能「活得好」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言