克服長壽挑戰 尹崇堯提解方：將設子公司、策略聯盟

根據統計，2024年國人平均餘命達80.77歲，約每十年增加兩歲，去年全台百歲人瑞人數達5,542人，創歷史新高，推估50年後新生兒平均餘命將逼近百歲，屆時百歲人瑞將以萬計。面對「百歲人生」新挑戰，南山人壽董事長尹崇堯提出四大解方，包含產品、縮小保障缺口、延長保障年齡，以及申設健康服務子公司跨界合作，強調成為「健康解決方案的提供者」。

尹崇堯指出，長壽社會不僅是醫療與財務的挑戰，更是生活型態與風險管理的課題。南山人壽近年以「五大健康帳戶」包含個人、生活、企業、社會與環境為核心，倡導從預防、管理到保障的全方位健康觀。

面對百歲人生，尹崇堯提出南山的四大方向包含：一、設計更貼近日常的外溢保單，自2018年推出全台首張外溢保單以來，南山已累計上架62張外溢保單，讓保戶透過運動、睡眠、飲食管理等健康行為獲得保費回饋，未來外溢獎勵將更具多元性，並結合AI與穿戴裝置，打造與日常生活緊密連結的保障機制。

二是縮小保障缺口、強化長照規劃。尹崇堯指出，內部將持續推出具創新性的健康險與實支實付商品，並探索指數連結型商品以分散長壽風險，對外則希望能和銀行、投信或證券業有策略聯盟、轉投資或資產代操等，更完善財務管理和資產管理能力；三是延長終身險保障年齡至百歲，南山人壽已逐步將終身險的保障年齡拉高至100歲，並評估定期險的續保設計，以減少保障年齡與實際壽命之間的落差。

四是推動健康促進與跨界合作，尹崇堯透露，南山人壽計畫於今年底至明年初申設健康服務子公司，延伸既有的「健康守護圈」生態系。該平台目前已與50家夥伴合作，保戶累計使用次數近50萬次，未來子公司將以平台型模式整合健康促進、醫療照護與長照資源，提供南山保戶專屬服務，並不排除涉足銀髮住宅或日照式照護方案的可能性。