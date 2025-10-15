鮑爾不排斥降息股匯同慶 新台幣大漲1.05角收30.656元

美國聯準會主席鮑爾談話釋放鴿派訊號，降息題材再度發酵，台灣股匯市今天同步上漲，台股大漲482點，新台幣兌美元甩開貶值陰霾，強勢走升，盤中挺進30.5元價位，收盤收在30.656元，勁升1.05角，台北及元太外匯市場總成交金額17.08億美元。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾最新談話，態度不排斥降息，且暗示聯準會縮減資產負債表的行動可能即將結束。市場解讀鮑爾「變得更鴿」，並期待降息將帶來資金行情，提振投資人信心。

儘管美股跌多漲少，且費城半導體指數下挫，台股今天震盪走高，台積電甩尾上攻1465元續寫歷史高價，加上AI概念散熱、載板、探針族群助攻，終場大漲482.56點，收在今天最高點27275.71點。

匯市方面，鮑爾放鴿後，美元指數急跌，摜破99價位，亞幣全面反彈。新台幣兌美元今天開盤價為30.74元，而後在美元走弱、台股勁揚激勵下，匯價強勢走升，接連突破30.7、30.6元價位，最高升抵30.563元，終場收在30.656元，終止連6貶。

外匯交易員指出，美國經濟數據未能如期出爐，干擾聯準會決策，而鮑爾態度放軟、偏向鴿派，似乎暗示聯準會10月可能繼續降，短線在降息題材帶動下，台股上漲、美元疲軟，都有利於新台幣走升。

不過外匯交易員也說，美中衝突持續，兩國領導人你來我往，頻頻出招，讓經濟前景增添更多不確定性；雖然台股上漲，外資今天繼續賣超，在匯市也是雙向操作，顯見台股創高後，獲利了結的賣壓仍在，加上國際局勢瞬息萬變，避險情緒仍可能推升美元，預估10月底聯準會會議、川習會結果出爐後，才會塵埃落定，屆時金融市場方向會更明確。