國人壽命延長 定期險續保年齡拉不動？尹崇堯這樣說

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽矢志成為「永續健康領航者」，董事長尹崇堯15日分享南山人壽的永續健康策略，積極讓保險從事後理賠，往前延伸至協助保戶促進健康，及早為百歲人生做準備。圖／南山人壽提供
面對國人壽命延長與長壽社會來臨，定期險的保證續保年齡能跟上嗎？南山人壽董事長尹崇堯指出，終身險部分已逐步將保障年齡延長至百歲，但對於定期險，業界應重新思考「弱體保單」的設計，平衡風險、定價與民眾保障等問題，社會建立公平分擔的意識也是需討論的課題。

尹崇堯強調，醫療通膨年增幅約8%至12%，新療法持續推陳出新，對保險公司經營與社會整體醫療支出都帶來壓力。不過，隨著AI技術的應用發展，將成為未來風險評估與定價的重要工具，有助於保險公司依據個人健康數據進行更精準的風險定價。

尹崇堯也呼籲，政府、保險公司、醫療機構與民眾之間，應共同討論醫療費用上漲的分擔機制，建立合理且可持續的制度。他認為，醫療通膨的負擔不應由單一方承擔，社會必須形成共識，探討如何從政府、民眾、醫療機構和保險公司等多方合理分擔，這將是下一階段的重要課題。

