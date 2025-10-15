永豐攜手台啤雲豹 新球季「頑張」出擊

永豐銀行長期贊助運動產業，15日攜手「台啤永豐雲豹職業籃球隊」展開全新（2025~26）賽季；永豐銀行總經理莊銘福表示，旗下支持國內各類運動賽事，力挺臺灣年輕人圓夢，包括國內各級籃球、足球、舞蹈及障礙跑等賽事；2025年為連續第五年贊助台啤永豐雲豹，全新賽季期待與球隊中年輕世代共同展現「豹青頑張」－全力以赴的奮戰精神。

台啤永豐雲豹所屬的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）上（2024~25）季總進場數直逼64萬人次、官方YouTube頻道總觀看數突破2,500萬次，展現籃球運動的全民魅力；永豐銀行自2021年起支持台啤永豐雲豹，上季主場平均進場人次呈現正成長、亦為全聯盟最多，全新賽季更加入多位新生代球員，組成具爆發力的年輕黃金陣容。永豐銀行表示，特邀永豐信用卡友陪伴球隊迎向挑戰，於台啤永豐雲豹主場賽事期間，線上購票、現場刷卡購票及購買球隊周邊商品全面8折。

永豐銀行專注金融本業外亦連續三年（2022~24）榮獲「體育推手獎」肯定。除台啤永豐雲豹外，永豐銀行表示，旗下長期贊助政大雄鷹籃球隊、支持台中市足球未來發展協會參與企業甲級足球聯賽及斯巴達障礙跑競賽，2025年也持續拓展合作面向－冠名贊助「台北永豐旺寶3×3職業籃球隊」，以行動推動台灣多元運動發展，秉持「翻轉金融，共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。