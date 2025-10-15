快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

永豐攜手台啤雲豹 新球季「頑張」出擊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐銀行長期贊助運動產業，15日攜手「台啤永豐雲豹職業籃球隊」展開全新（2025~26）賽季；永豐銀行總經理莊銘福表示，旗下支持國內各類運動賽事，力挺臺灣年輕人圓夢，包括國內各級籃球、足球、舞蹈及障礙跑等賽事；2025年為連續第五年贊助台啤永豐雲豹，全新賽季期待與球隊中年輕世代共同展現「豹青頑張」－全力以赴的奮戰精神。

台啤永豐雲豹所屬的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）上（2024~25）季總進場數直逼64萬人次、官方YouTube頻道總觀看數突破2,500萬次，展現籃球運動的全民魅力；永豐銀行自2021年起支持台啤永豐雲豹，上季主場平均進場人次呈現正成長、亦為全聯盟最多，全新賽季更加入多位新生代球員，組成具爆發力的年輕黃金陣容。永豐銀行表示，特邀永豐信用卡友陪伴球隊迎向挑戰，於台啤永豐雲豹主場賽事期間，線上購票、現場刷卡購票及購買球隊周邊商品全面8折。

永豐銀行專注金融本業外亦連續三年（2022~24）榮獲「體育推手獎」肯定。除台啤永豐雲豹外，永豐銀行表示，旗下長期贊助政大雄鷹籃球隊、支持台中市足球未來發展協會參與企業甲級足球聯賽及斯巴達障礙跑競賽，2025年也持續拓展合作面向－冠名贊助「台北永豐旺寶3×3職業籃球隊」，以行動推動台灣多元運動發展，秉持「翻轉金融，共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。

永豐銀行 台啤 運動

延伸閱讀

雲豹能源力挺桃園台啤永豐雲豹 以「娛電共生」共啟第五季能量

TPBL／啦啦隊也有韓援三本柱！雲豹年度口號「豹青頑張」

限量250箱！李珠珢化身金牌台啤女神 限量主題罐「這25間」家樂福獨家開賣

TPVL／雲豹前兩局久攻不下 連莊直落三收下開季4連勝 

相關新聞

高鐵寧靜車廂惹民怨！「千錯萬錯都是我們的錯」史哲道歉…被轟：酬庸不意外

高鐵推出「寧靜車廂」政策後，引發「不友善親子」爭議，網友批聲不斷。董事長史哲今（15）日上節目親自回應，坦言政策溝通不足並致歉，強調兒童與無自制能力者並未列入勸導對象，後續會調整執行方式，以親子感受為

中央社宅27日再釋千戶 婚育宅最快明年2月入住

國家住都中心15日宣布，「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2025年第4季開放招租，7處基地共1,831戶即日起公告，1...

兩因素雙殺衝擊 CCIM：第3季商用不動產投資信心指數降至4年新低

台灣不動產投資協會（CCIM）15日發布2025年第3季台灣商用不動產投資信心指數（ICI）調查結果，歷經央行第七波信用...

林修銘：企業資金與價值靠這「雙引擎」 助攻台灣資本市場躍升國際

臺灣證券交易所董事長林修銘15日於「臺灣週」活動「IR & Engagement 新趨勢論壇：ESG 與永續投資」表示，...

興采以「潮境之島」亮相台北紡織展 秀機能與永續並進創新力

「2025年台北紡織展（TITAS）」於南港展覽館登場。興采（SINGTEX Group）今年以年度主題「潮境之島」盛大...

高鐵寧靜車廂引熱議 史哲：「千錯萬錯都是我們的錯」

中秋連假疏運甫落幕，高鐵再度在運量高壓下平安過關。高鐵董事長史哲15日坦言，此次連假運量壓力相當大，但靠著全數34組列車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。