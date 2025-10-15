美國重啟降息循環 尹崇堯：債券評價與業績表現可望受惠
南山人壽董事長尹崇堯10月15日於《2025永續健康白皮書》記者會上指出，目前美國勞動市場表現不如外界預期，因此這波降息循環主要屬於避免經濟衰退型的降息。他認為，對壽險業而言，降息整體影響是正向的，一方面可帶動業績表現，另一方面在降息過程中，債券部位的評價與未實現利益也有機會提升。
尹崇堯也提到，雖然美國已啟動降息循環，但台幣近期呈現回穩，顯示匯率反應不如以往市場所預測的單一方向，後續仍須觀察美國降息幅度與國際資金流向，以及觀察匯率走勢變化，作為壽險資產配置與避險策略調整的重要依據。
