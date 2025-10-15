公股銀離岸風電專案融資共689億元 授信11戶

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

財政部部長莊翠雲明日將率國營事業赴立院財委會業務報告並備質詢。報告中指出，公股銀行綠色放款餘額達1兆9,046.74億元，其中離岸風電專案融資授信戶計11戶、授信餘額689.25億元。

莊翠雲報告已送抵財委會，報告臚列國庫業務績效包括推展綠色金融行動，截至8月底，公股金融事業投資綠電及再生能源產業計592件4,054.39億元，其中購買綠色債券114件共798.14億元；放款餘額1兆9,046.74億元，其中離岸風電專案融資授信戶計11戶、授信餘額689.25億元，太陽光電產業授信戶計867戶、授信餘額496.24億元。

第二，截至8月底，8家公股銀行發行綠色債券12檔計136億元、社會責任債券4檔計40億元、可持續發展債券19檔計250億元，合計426億元。

最後，督導公股金融事業成立環境、社會及公司治理(ESG)平臺推動永續倡議，截至2025年第2季，公股金融事業已完成將ESG執行成效納入子公司績效考核、擴大投融資及商品審查流程納入ESG因子，及辦理氣候相關財務揭露(TCFD)第三方驗證等項目，善盡企業社會責任，致力永續金融發展。

