新青安核貸累計破1兆元 財部：持續督導公股銀調配資金予民眾購屋自住

莊翠雲報告已送抵財委會，報告指出，國庫業務績效包括落實青安貸款政策目的；新青安貸款實施以來，截至9月底，累計核貸13萬6,518戶，金額達1兆565億元，協助青壯年族群購屋安居。持續督導公股銀行就新青安貸款執行優化措施，包含落實貸前徵審、強化貸後管理，輔以跨部會資料勾稽、加強查核轉租、人頭戶或營業等未符自住目的貸款，收回補貼利息及重新調整核貸條件。

再者，為協助民眾購屋自住貸款需求，金管會公布自9月1日起，新青安貸款撥款案件不計入銀行法第72條之2限額，財部將持續督導公股銀行完善貸前徵審及貸後管理，加強查核違規，並遵依行政院四項原則、中央銀行不動產信用管制、金管會及中華民國銀行商業同業公會全國聯合會授信原則規範等規定，妥善調配資金，確保銀行信用資源用於民眾購屋自住，以利整體房市穩健發展，穩定金融市場秩序。

另外，提供金融支援協助產業升級，財部指出，審派公股代表督導公股事業健全公司治理，督導公股銀行配合重大政策提供金融支援，截至8月底，對六大核心戰略產業放款餘額5兆493億元、中小企業放款餘額5兆8,463億元及新南向政策融資8,163億元等，協助產業升級創新及擴展對外經貿實力。

擴大辦理中小暨微型企業振興融資方案持續協助中小企業復甦，扶持創新與轉型升級，提升產業競爭力及強化經營韌性，督導公股銀行擴大辦理「中小暨微型企業振興融資方案」規模增至1兆5,000億元。截至8月底，已核貸1兆5,127億餘元、12萬3,110戶，其中微型及新創事業承作戶數5萬9,389戶（占48.24%），接近半數。