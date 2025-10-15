快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

聽新聞
0:00 / 0:00

新青安核貸累計破1兆元 財部：持續督導公股銀調配資金予民眾購屋自住

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
新青安貸款實施至9月底，累計核貸13萬6,518戶，金額達1兆565億元。聯合報系資料照
新青安貸款實施至9月底，累計核貸13萬6,518戶，金額達1兆565億元。聯合報系資料照

財政部部長莊翠雲明日將率國營事業赴立院財委會業務報告並備質詢。報告中指出，新青安貸款實施至9月底，累計核貸13萬6,518戶，金額達1兆565億元；持續督導公股銀行落實貸前徵審、強化貸後管理，輔以跨部會資料勾稽、加強查核轉租、人頭戶等。另督導公股銀調配資金，確保銀行信用資源用於民眾購屋自住。

莊翠雲報告已送抵財委會，報告指出，國庫業務績效包括落實青安貸款政策目的；新青安貸款實施以來，截至9月底，累計核貸13萬6,518戶，金額達1兆565億元，協助青壯年族群購屋安居。持續督導公股銀行就新青安貸款執行優化措施，包含落實貸前徵審、強化貸後管理，輔以跨部會資料勾稽、加強查核轉租、人頭戶或營業等未符自住目的貸款，收回補貼利息及重新調整核貸條件。

再者，為協助民眾購屋自住貸款需求，金管會公布自9月1日起，新青安貸款撥款案件不計入銀行法第72條之2限額，財部將持續督導公股銀行完善貸前徵審及貸後管理，加強查核違規，並遵依行政院四項原則、中央銀行不動產信用管制、金管會及中華民國銀行商業同業公會全國聯合會授信原則規範等規定，妥善調配資金，確保銀行信用資源用於民眾購屋自住，以利整體房市穩健發展，穩定金融市場秩序。

另外，提供金融支援協助產業升級，財部指出，審派公股代表督導公股事業健全公司治理，督導公股銀行配合重大政策提供金融支援，截至8月底，對六大核心戰略產業放款餘額5兆493億元、中小企業放款餘額5兆8,463億元及新南向政策融資8,163億元等，協助產業升級創新及擴展對外經貿實力。

擴大辦理中小暨微型企業振興融資方案持續協助中小企業復甦，扶持創新與轉型升級，提升產業競爭力及強化經營韌性，督導公股銀行擴大辦理「中小暨微型企業振興融資方案」規模增至1兆5,000億元。截至8月底，已核貸1兆5,127億餘元、12萬3,110戶，其中微型及新創事業承作戶數5萬9,389戶（占48.24%），接近半數。

新青安 財政部 莊翠雲

延伸閱讀

普發現金宣傳費破千萬 莊翠雲：加強防詐

11月17日前普發現金？ 莊翠雲：總統公告當天開記者會說明

國防部：目前對美軍購已付108億美元 還沒用部分須再計算

普發現金要拖到11月底？ 卓榮泰：能快就快

相關新聞

國人壽命延長 定期險續保年齡拉不動？尹崇堯這樣說

面對國人壽命延長與長壽社會來臨，定期險的保證續保年齡能跟上嗎？南山人壽董事長尹崇堯指出，終身險部分已逐步將保障年齡延長至...

新台幣勁升1.05角 收30.656元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.656元，勁升1.05角，成交金額11.81億美元

新青安核貸累計破1兆元 財部：持續督導公股銀調配資金予民眾購屋自住

財政部部長莊翠雲明日將率國營事業赴立院財委會業務報告並備質詢。報告中指出，新青安貸款實施至9月底，累計核貸13萬6,51...

2025國泰資產管理高峰會 吸引逾1.2萬人報名較去年增三成

全球經濟與金融市場震盪不斷，投資情勢瞬息萬變，面對「守穩觀望」與「果斷出擊」的抉擇，投資人更需具備靈活應變與長期布局的視...

搶新客拚了！純網銀樂天銀推15%高利存款吸客

繼本月推出10年信貸後，樂天國際銀行今日表示再加碼將優惠活動延伸至存款端。隨著年終理財旺季的到來，針對新開戶客群推出「新...

2025國泰資產管理高峰會 報名人數逾1.2萬人、年增3成

全球經濟與金融市場震盪不斷，投資情勢瞬息萬變，面對「守穩觀望」與「果斷出擊」的抉擇，投資人更需具備靈活應變與長期佈局的視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。