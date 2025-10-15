不畏降息逆風 滙豐銀行美元定存年息衝7%

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著美國聯準會於9月宣布降息1碼，市場普遍預期降息循環已勢不可擋。滙豐(台灣)商業銀行持續看好台灣高資產財管客群的成長潛力，不畏降息逆風，強勢推出美金定存最高年息7% 優利方案，幫助客戶多元布局，展現持續拓展財富管理市場的決心。

美金是滙豐台灣財富管理客戶手上最大部位的外幣資產，除了投資理財商品，美金定存也是客戶偏好的分散風險資產配置方式之一。因應高雄資產管理專區成立，即日起至2025年12月31日止，滙豐銀行提供具專業投資人資格且符合資產餘額條件的卓越理財尊尚 (Premier Elite) 新客戶，三個月美金定存年息7% 的優惠。此外，符合資格的卓越理財尊尚或卓越理財 (Premier) 新客戶，也可享有三個月美金定存年息最高6.6% 的優利方案。以上活動單筆最低承作金額皆為美金3萬元，每一客戶最高承作金額為美金100萬元。

除了美金優利定存外，由於年底為傳統年終獎金及股利發放旺季，滙豐銀行瞄準市場充沛的台幣資金及國人存款偏好，推出新台幣年息最高3% 優利定存，協助手上握有大筆台幣閒置資金的客戶，也能搭上高利列車，為自己有感加薪，同時伺機下一階段投資布局。

即日起至2025年12月31日止，滙豐銀行為合格的私人銀行客戶與卓越理財尊尚客戶提供三個月新台幣定存年息3% 的優惠方案；單筆最低承作金額皆為新台幣300萬元，每一客戶最高承作金額為新台幣3,000萬元。滙豐銀行積極搶進金字塔財富管理市場，推出領先市場的超優定存利率，力求吸引更多的潛在市場資金，持續擴大財富管理市占率。

此外，考量國人針對外幣換匯有強勁需求，滙豐銀行特別為合格卓越理財客戶推出七大外幣換匯優利定存活動，即日起至2025年12月31日止，換匯至美金、紐幣、英鎊、加幣、澳幣、歐元或日幣皆能享有7天期年息10% 的高利。

另外，合格卓越理財客戶也能享有年息最高6% 的六大外幣優利定存活動，幣別多元且利率優惠，協助客戶多元配置外幣存款部位，資金運用更加靈活稱心。

定存 新台幣 財富管理

