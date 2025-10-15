南山人壽攜手工研院發布2025永續健康白皮書：每人長照準備金682萬元

生活中的小習慣，正一點一滴吃掉你的健康。為提升國人健康風險意識，南山人壽與工研院健康樂活與智慧醫療照護聯盟（簡稱：工研院健康樂活聯盟）於15日發布《2025永續健康白皮書》，揭示國人生活習慣趨勢調查結果，並爬梳醫學文獻探討生活習慣與疾病的關聯。調查發現，今年失智症已躍升國人最擔憂的疾病之一，「睡不飽、吃不好」現象普遍，5成民眾曾受失眠困擾，且塑膠微粒充斥國人生活，超過4成年輕世代週週吃微波食品、喝瓶裝飲料；財務準備方面，國人平均未來長照準備金需求達新台幣682萬元，現存缺口仍有329萬元，其中逾3成年輕世代對長照毫無準備。

南山人壽連續二年追蹤「國人生活習慣趨勢」，發現國人的運動與睡眠習慣，表現與去年持平，依舊不愛動又晚睡，47%國人每週運動時數低於1小時；而晚睡又睡不飽的現象普遍，約4成受訪者半夜12點後才就寢，且28%睡不到5小時。南山人壽矢志成為「永續健康領航者」，積極讓保險從事後理賠，往前延伸至協助保戶促進健康，並且大力呼籲民眾透過良好生活習慣、妥善規劃保障，活得好、健康到老，及早為百歲人生做準備。

有鑑於不良生活習慣逐漸侵蝕國人健康，導致疾病發生風險上升，南山人壽攜手工研院健康樂活聯盟發布首份《2025永續健康白皮書》，以線上問卷形式進行大規模抽樣調查，深入了解國人的生活習慣及健康狀況，同時爬梳醫學研究、國際標竿經驗，並邀請專業的醫師分析調研結果，收攏各方專家建議，提出南山人壽的健康對策與建言，協助國人為長壽時代做好準備。

●國人暴露在失智因子中，失智症躍升國人第二怕疾病，愈年輕愈擔憂

失智威脅正在加劇，塑膠微粒與睡眠不足都是失智危險因子，據研究指出，睡眠品質不佳，將會造成思考力認知功能下降、記憶力退化，有睡眠呼吸中止症者失智的風險增加約43％。今年調查發現，高達50%國人曾失眠，且21%國人依靠助眠藥物；不只睡眠品質差，塑膠微粒更充斥民眾日常，又以年輕世代（18～30歲）最嚴重，42%年輕世代周周吃微波食品、43%周周喝瓶裝水，並有超過60%每周使用1～2次以上免洗餐具，反觀熟齡世代（51歲以上）近半數習慣自備餐具。

而國人最擔憂的三種疾病，第一名是癌症，有75％的國人擔心罹癌，與《2024國人生活習慣趨勢大調查》的名次推持一樣；第二名是失智症，占比達67％，又以年輕世代的擔憂程度最高，對比2024年的調查，當時擔心自己失智的國人僅占44％，推估應是失智案例不斷增加，大眾對於失智症的了解日益加深；第三名才是心血管疾病。

●運動習慣與年齡及收入有關？ 國人難擋「快樂熱量」年輕世代週週吃炸物

國人運動飲食習慣大NG，有19%國人幾乎不運動，且女性運動量偏低，超過半數女性每週運動少於1小時；調查也發現，熟齡世代運動最勤勞又持之以恆，熟齡世代當中有36%每週運動超過3小時，且有35%已維持5年以上運動習慣。收入跟運動有關聯嗎？調查顯示為正相關，超過66%高收入者（月收入10萬元以上）每周運動達1至3小時以上，表現優於其他族群，運動習慣也維持得最好，34%高收入者已連續維持運動習慣超過5年。

飲食習慣方面，國人難擋「快樂熱量」魅力！49％國人每周至少吃一次甜食，每周五次以上者也有7％；另外，25％國人每周都吃油炸物，年輕世代更有4成周周都炸。然而少油炸、減少攝入精緻糖，有助控制膽固醇與血糖，目前國人飲食習慣恐與健康背道而馳。

●中壯世代孤獨指數最高、熟齡世代牙口健康待加強

維持社交生活是保持健康活力的關鍵，調查發現，中壯世代（31～50歲）社交頻率比年輕世代、熟齡世代低，15%中壯世代每月幾乎沒有和朋友或家人聚會，堪稱最孤獨的世代。而牙齒是身體健康的第一道門戶，逾5成國人沒有半年定期看牙醫的習慣，甚至25％國人牙齒出問題才就診，在熟齡世代中比例更高達28%，大幅增加高齡缺牙的風險。

●每人預估長照準備金需求達682萬元，年輕世代準備最不足

國人的生活習慣不良，擔心未來疾病找上門，預估未來每人所需的長照準備金高達682萬元，即便如此，國人的準備仍不足，平均長照準備金缺口仍有329萬元，且逾3成年輕世代尚未開始準備、年輕人長照準備缺口達447萬元；反觀有照顧經驗者對於長照準備最積極，高達86%有經驗者已開始準備，顯示照顧經驗幫助他們更早行動；在長照規劃工具方面，國人有55%選擇保險、40%選擇股票基金、24%選擇銀行定存。

●失智症前期五病徵：聽力差、咀嚼不足、膽固醇血症、睡眠呼吸中止症、語速變慢

南山人壽與工研院健康樂活聯盟合作整理醫學研究，針對國人擔憂的失智症，歸納出前期五病徵，即聽力變差、缺牙造成咀嚼不足、膽固醇血症（總膽固醇指數不正常）、睡眠呼吸中止症及語速變慢。為此，南山人壽提出守護記憶五大行動：規律運動、充足睡眠、健康飲食、良好社交、定期健康檢查。鼓勵民眾在每一天的生活中付諸行動，照顧好自己，也一同創建失智友善的社會。

工研院健康樂活聯盟副秘書長胡紀平表示，參考歐洲失智症照顧，台灣需建立四項重點：第一，宣導以健康生活型態，降低失智風險；其次，及早篩檢與介入以延緩病程；第三，建立完善照護網絡，強化患者自主生活能力；最後，減低照護者負擔各項措施及科技。透過預防、早期介入、社會包容與資源支持的完整策略，以讓失智者與照顧者有更好的生活品質。

《永續健康白皮書》亦訪談南山人壽內部員工及業務夥伴照護失智親友與保戶的經驗，分享具體的失智態樣，強化國人對失智的了解；同時，邀請三位重量級醫學專家，提出因應失智症的專業建言。整形外科醫師林靜芸照顧罹患失智症的丈夫─前衛生署長林芳郁，倡議透過商業保險補強財務準備，並運用穿戴式裝置督促民眾日行7,500步，以延長健康餘命。

台北榮民總醫院副院長王署君則建議，應建立失智症的本土數據基礎，並以商業保險搭配健保制度支撐新藥應用，更要推動失智友善社區與家庭支持系統，減輕照護者負擔；台北市立關渡醫院院長陳亮恭是高齡醫學權威，他提出五點建言，包括建立多元生活型態介入系統、實施系統性心血管風險管理、推動功能導向健康促進及精準評估、發展社區型支持照護網絡、導入成本效益導向的實施策略、建構保險業健康促進外溢機制。再再點出商業保險在強化失智預防及照護的重要性。

長壽時代來臨，活得久、活得好成為集體目標，作為永續健康領航者，南山人壽將持續倡議健康，並打造全方位的保險商品為民眾建構財務防護網，今年「健康守護圈」也推出全新的失智預防與照護服務，協助國人安心面對失智。因應長壽風險，南山人壽呼籲民眾兼顧「穩定金流」與「失智與長照保障」，例如年金險具活到老領到老的特性，也可以選擇還本型商品做為現金流規劃；失智長照準備方面，隨著平均壽命延長，南山人壽的長照險設計除了透過「分期給付」機制，支應長期照顧費用所需，部分商品另有提供身故保障、輕度失智給付，可強化身故以及失智保障，讓不同保障需求的民眾有多元的長期照顧保障商品選擇。

南山人壽提醒，消費者投保前應審慎暸解保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險。購買以上保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。以上詳細商品內容、給付相關規範、注意事項及相關警語請參閱商品簡介及保單條款，或與南山人壽保險業務員聯繫、電洽南山人壽保險股份有限公司客戶服務中心0800-020-060（地址:台北市信義區莊敬路168號），或至南山人壽企業網站查詢https://www.nanshanlife.com.tw。欲了解更多《2025永續健康白皮書》內容，請見：https://health.nanshanlife.com.tw/R/523fb33