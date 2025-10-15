2025國泰資產管理高峰會 吸引逾1.2萬人報名較去年增三成

全球經濟與金融市場震盪不斷，投資情勢瞬息萬變，面對「守穩觀望」與「果斷出擊」的抉擇，投資人更需具備靈活應變與長期布局的視野。為協助市場掌握全球投資趨勢與資產配置新思維，國泰金（2882）15日舉辦第二屆「國泰資產管理高峰會」。秉持「夠穩健才能靈活前進」，偕全球領先金融資訊提供商彭博（Bloomberg）以「駕馭不確定性：在變局中打造韌性投資策略」為主軸，邀請橡樹資本（Oaktree）聯席創始人兼聯席董事長Howard Marks、PIMCO集團（品浩）副董事長John Studzinski CBE，以及貝萊德集團（BlackRock）副董事長Sir Robert Fairbairn三位投資巨擘，共同剖析AI科技、台股、債券、私募信貸與另類投資等全球趨勢，吸引逾1.2萬名投資人報名，較去年增加3成，線上及現場同時觀看人數突破6,400人，再創高峰。

國泰世華銀行董事長郭明鑑指出，回顧這一年，全球金融市場只有「快」與「變」這兩個關鍵字能形容，隨著國際政經情勢快速變化，「韌性投資」已成為投資哲學核心之一，投資人若要在不確定的市場中穩健前行，必須兼顧防禦與成長，降低對單一市場或資產類別的依賴，才能在波動中保持穩定、在逆勢中捕捉轉機。

金管會主委彭金隆也提出台灣不只「矽盾」，也應該要推出「金融盾」，國泰金控累積逾60年的投資經驗，將更積極投入集團資源，資產管理規模逾新台幣10兆元，透過資源整合與策略升級，持續擴大亞洲資產管理布局。今天的國泰資產管理高峰會，是連結台灣與國際市場的重要對話平台，透過全球專家與國泰團隊的深度交流，共同探討市場趨勢、投資策略與產業發展未來方向，讓不同觀點交會、策略在交流中成形，攜手全球夥伴引進更多投資理念與策略，推動台灣資產管理產業邁向國際。

本屆峰會上半場以「解碼世界變局：全球政經動盪下的新市場藍圖」為題，由PIMCO集團副董事長John Studzinski CBE與台灣業務負責人暨投顧總經理唐佳志展開爐邊對談，並與國泰投信董事長李偉正、國泰世華首席經濟學家林啟超共同探討地緣政治與市場結構變化。

橡樹資本聯席創始人兼聯席董事長Howard Marks則與國泰金控資深副總孫至德對談，分享在不確定市場下的投資心法；壓軸由貝萊德集團副董事長Sir Robert Fairbairn帶來國際市場配置與多元布局的最新觀察。

峰會下半場聚焦投資趨勢，共分四大主題：「科技新視角：AI浪潮下的機遇與挑戰」、「全球新機會：非美元資產的崛起與契機」（中國大陸、歐洲、日本）、「投資新思維：動盪股市下的常勝投資法」，以及「私募新機遇：另類市場中的韌性收益」，由多位國際投資專家包括貝萊德大中華區投資策略長陸文傑、摩根士丹利投資管理環球機會團隊主管Kristian Heugh、Generali研究主管Vincent Chaigneau、Dimensional北美投資管理副主管Allen Pu與黑石高級董事總經理暨大中華區不動產主管Justin Wai等人，共同剖析AI科技、非美元資產、市場波動與另類投資機會，全面展現全球資本市場新格局。

國泰金控積極完備資產管理事業為第三獲利引擎，整合國泰人壽的投研能力、國泰世華的通路佈局與國泰投信的商品開發能力，以集團角度相互協作，拓展資產管理的能力與服務範疇，未來將由國泰投信為主體，推動國泰資產管理品牌。

國泰投信以推動「成為台灣首選資產管理公司、主被動基金、ETF並進的全貨架策略、菁英人才匯聚地及布局亞洲」四大願景，致力打造高資產客戶通往全球投資的首選門戶。今年9月，國泰投信更偕同日本大和資產管理進軍東京證交所，正式掛牌台日首檔跨境連結ETF，為台灣資產管理版圖續寫新篇章。

國泰金控集團投研團隊規模約300人，橫跨股票、債券、外匯與另類投資領域，其中逾百位平均資歷超過11年以上。未來將持續與國內外頂尖學府合作，吸納具備數據科學、科技應用、ESG等跨界專才，並透過跨公司人才輪調與培育機制，結合集團在台灣、新加坡、香港等多年實戰經驗，打造全方位的資產管理服務團隊，透過堅實的人才菁英部隊，挹注國泰資產管理業務。

彭博亞太區總裁李冰表示，台灣資產管理業近年來蓬勃發展，產品創新與專業服務更是日新月異。彭博很榮幸能與國泰金控等機構攜手合作，共同推動產業持續升級，並透過全球領先的數據、科技和資源網路，協助台灣資產管理加速邁向國際，為投資人提供更前瞻、多元的全球市場洞察與投資機遇。