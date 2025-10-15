搶新客拚了！純網銀樂天銀推15%高利存款吸客

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

繼本月推出10年信貸後，樂天國際銀行今日表示再加碼將優惠活動延伸至存款端。隨著年終理財旺季的到來，針對新開戶客群推出「新戶狂歡季」系列存款優惠專案，提供市場少見的15%短天期高利優惠，協助新戶在年末期間掌握資產增值契機。

樂天銀表示，本次「新戶狂歡季」專案以資金靈活運用為核心，旨在幫助新戶高效管理手中資產。特別祭出以下三大存款優惠方案，透過短期、中期定存與高利活儲等不同天期選擇，配置資金：

10天期優存年利率15%

為新戶量身打造的短期高利方案，提供高達15%的年利率，每人限享一次，額度上限為新台幣5萬元。

新戶開戶隔日即享活儲年利率1.5%

為了讓新戶從開戶起即享高利回饋，樂天國際銀行推出全新活儲優惠機制，凡成功新開立帳戶者，無須額外申請或滿足條件，隔日起即自動適用1.5% 的活儲年利率至次月底，讓新戶在享受數位金融便利的同時，也能靈活運用資金、穩定累積利息收益。

3個月定存年利率2%

對偏好穩健理財的新戶，樂天國際銀行同步推出3個月期定存優惠專案，享2%年利率且存額無上限。

樂天國際銀行另表示透過本次專案活動，展現持續深耕新戶的決心，並以多元化的存款優惠方案設計，全面滿足不同新戶的理財需求。藉由「新戶狂歡季」活動，提供客戶高度效率的數位金融平台，讓客戶在線上即可完成從高利活儲到穩健定存的多元資產靈活配置。

樂天 定存 數位金融

相關新聞

新台幣勁升1.05角 收30.656元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.656元，勁升1.05角，成交金額11.81億美元

新青安核貸累計破1兆元 財部：持續督導公股銀調配資金予民眾購屋自住

財政部部長莊翠雲明日將率國營事業赴立院財委會業務報告並備質詢。報告中指出，新青安貸款實施至9月底，累計核貸13萬6,51...

2025國泰資產管理高峰會 吸引逾1.2萬人報名較去年增三成

全球經濟與金融市場震盪不斷，投資情勢瞬息萬變，面對「守穩觀望」與「果斷出擊」的抉擇，投資人更需具備靈活應變與長期布局的視...

2025國泰資產管理高峰會 報名人數逾1.2萬人、年增3成

全球經濟與金融市場震盪不斷，投資情勢瞬息萬變，面對「守穩觀望」與「果斷出擊」的抉擇，投資人更需具備靈活應變與長期佈局的視...

2025臺灣周開幕 國內外貴賓雲集 展現打造亞洲資產管理中心決心

為展現我國推動「亞洲資產管理中心」的決心與成效，臺灣首度舉辦「臺灣周」，並於15日上午舉行盛大開幕式，金管會主委彭金隆親...

