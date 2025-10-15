搶新客拚了！純網銀樂天銀推15%高利存款吸客

繼本月推出10年信貸後，樂天國際銀行今日表示再加碼將優惠活動延伸至存款端。隨著年終理財旺季的到來，針對新開戶客群推出「新戶狂歡季」系列存款優惠專案，提供市場少見的15%短天期高利優惠，協助新戶在年末期間掌握資產增值契機。

樂天銀表示，本次「新戶狂歡季」專案以資金靈活運用為核心，旨在幫助新戶高效管理手中資產。特別祭出以下三大存款優惠方案，透過短期、中期定存與高利活儲等不同天期選擇，配置資金：

10天期優存年利率15%

為新戶量身打造的短期高利方案，提供高達15%的年利率，每人限享一次，額度上限為新台幣5萬元。

新戶開戶隔日即享活儲年利率1.5%

為了讓新戶從開戶起即享高利回饋，樂天國際銀行推出全新活儲優惠機制，凡成功新開立帳戶者，無須額外申請或滿足條件，隔日起即自動適用1.5% 的活儲年利率至次月底，讓新戶在享受數位金融便利的同時，也能靈活運用資金、穩定累積利息收益。

3個月定存年利率2%

對偏好穩健理財的新戶，樂天國際銀行同步推出3個月期定存優惠專案，享2%年利率且存額無上限。

樂天國際銀行另表示透過本次專案活動，展現持續深耕新戶的決心，並以多元化的存款優惠方案設計，全面滿足不同新戶的理財需求。藉由「新戶狂歡季」活動，提供客戶高度效率的數位金融平台，讓客戶在線上即可完成從高利活儲到穩健定存的多元資產靈活配置。