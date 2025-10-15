2025台灣周隆重開幕 展現打造亞洲資產管理中心決心

為展現我國推動「亞洲資產管理中心」的決心與成效，首度舉辦台灣週，並於15日舉行盛大開幕式，金管會主委彭金隆親臨現場，宣布為期兩週的豐富活動正式啟動。此次開幕式吸引超過150家上市櫃公司、百餘家金融業者，以及近80位國際交易所與機構投資人齊聚一堂，共同交流資本市場協助產業發展的經驗與展望。

開幕式邀請原住民語歌手攜手音樂及舞蹈藝術家領軍的舞團共同演出，帶來具台灣特色的人文、教育與產業發展的表演，呼應「打造具臺灣特色的亞洲資產管理中心」的無限潛力。行政院院長卓榮泰雖政務繁忙，仍特別預錄影片致詞表達重視。

卓榮泰提及讓世界看到台灣資本市場的深度、廣度與包容性，透過亞洲資產管理中心與亞洲創新籌資平台兩大引擎，共同打造台灣成為區域金融的戰略樞紐，為國家發展注入新動能。

彭金隆在致詞中特別強調賴總統在今年雙十國慶演說中再次宣示「打造台灣成為亞洲資產管理中心」的決心，這是台灣金融市場重要方針。台灣資本市場於全球表現亮眼，電子與半導體產業在全球晶片供應鏈中扮演關鍵角色，堪稱「護國群山」。近兩年來，境內基金規模由新臺幣5兆元成長到10兆元，顯示市場發展動能強勁。外資持有我國股票市值占總市值40%，也突顯國際投資人對台灣市場的高度信心。開幕式特別安排3場重量級專題演講及1場專題對談。

國發會主委葉俊顯致詞時也提到，當前國際經貿局勢變化劇烈，為協助產業立足台灣，布局全球，實現賴總統國政願景，健全的金融市場支持產業發展至關重要，也凸顯本次活動的重要性。

在專題演講部分，首先由全球最大資產管理公司之一貝萊德（BlackRock）副主席Sir Robert Fairbairn 發表演說，從國際視角深入剖析全球金融韌性趨勢下，台灣市場所蘊含的契機。緊接著，渣打集團大中華暨北亞區徐仲薇行政總裁，分享跨境財富管理與資產管理未來的策略。鴻海集團董事長劉揚偉透過企業實際案例，闡述如何善用資本市場資源，加速企業轉型與成長，成為產業龍頭。壓軸登場的「資本力量 成就未來」專題座談，由中華經濟研究院院長連賢明主持，並邀請保瑞藥業股份有限公司盛保熙董事長、美商高盛亞洲證券有限公司臺北分公司董事總經理陳子揚及DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇，共同探討資本市場協助企業因應變局、掌握機會，開創新局。

台灣週不僅是金融市場的重要里程碑，更是一場國內外專家齊聚的國際盛會。接下來的兩週，將陸續舉辦多場論壇、座談會與ETF投資博覽會，涵蓋ESG、公司治理、創新事業及普惠金融等多元議題。透過政府政策推動與市場力量的共同凝聚，台灣正以堅定步伐朝向「亞洲資產管理中心」邁進。