防範秋颱！富邦產險提醒太陽光電業者颱風前後加強檢修

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

近兩年台灣接連遭受颱風侵襲，強降雨與強風影響民生，也對太陽光電產業造成嚴重衝擊。面對綠能設施的高風險暴露，富邦產險呼籲太陽光電業者，於颱風前後，均應檢查太陽能裝置狀況，進行檢修。

富邦產險進一步說明，因太陽光電屬露天設備，大部分採用螺絲或夾具鎖固，在狂風吹襲下持續震動，即使未鬆脫，亦可能產生變形磨損，影響系統穩定與耐用性，建議業者在颱風前後針對太陽能裝置進行巡檢，發現任何損壞或異常應立即維修，延誤修復可能於下次颱風時造成更大的損失。

面對颱風等災害，富邦產險均在第一時間啟動緊急應變小組，積極關注各地災情影響與保戶損失情形，主動進行關懷，並同步啟動快速理賠機制，為保戶提供最即時的協助與理賠指引。此外，為提供保戶更適切的服務，富邦產險持續投入損防專利研發，包括利用台灣大學分析技術的「颱風淹水潛勢模型」，搭配工程師現場查勘，提供客戶場址淹水改善建議；整合中央氣象署颱風警報資料與地理資訊系統，打造具時間與空間維度的可視化風力模型「颱風風力危害評估系統」，分析場址歷史颱風潛勢；以及可於短時間內全面檢測大面積太陽能板的「太陽能板異常智能辨識系統」，即時發現潛在風險與效能問題，兼顧人員安全與效率。

面對新型態氣候災損風險，不僅對企業資產與供應鏈構成嚴峻挑戰，也考驗保險公司的風險管理能力，富邦產險將持續攜手客戶面對颱風挑戰，提供各項創新服務，共同面對天災挑戰。

