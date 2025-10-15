國泰人壽啟動九成金融資產移轉計畫 未來3至5年逐步壯大國泰投信 AUM

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
2025國泰資產管理高峰會會後聯訪，左起為國泰投信董事長李偉正、國泰金控總經理李長庚、國泰人壽執行副總經理林昭廷。記者黃于庭／攝影
國泰金控為了集中資源與人才，衝刺成為亞洲頂尖的資產管理平台，子公司之間資源和人才進行「乾坤大挪移」，國壽的長期投資團隊加入國泰投信整合為更龐大的投研團隊，國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，未來3～5年內，國壽將90％～95％的金融投資資產逐步委託國泰投信管理，支援其成為集團最大的投信公司。

林昭廷指出，國壽過去長期自營的投資團隊與投信不同，屬於長期資金操作型態，著重於穩健報酬與長期預測能力。然而，國內許多具國際視野的投資人才訓練成熟後，常外流至香港、新加坡等地協助管理海外資產。此次透過集團內部整合，除資產委外外，更希望讓人員與技術一併移轉、發揮綜效，進一步吸引法人及高資產族群等第三方資金。

國泰投信董事長李偉正則指出，台灣多數投信仍聚焦台股市場，對海外另類投資的涉略有限；相較之下，國壽投資團隊長年布局歐美、日等成熟市場，若能整合這些經驗與研究能量，將大幅強化國泰投信的全球投資能力。

林昭廷進一步透露，未來約九成至九成五的股票與私募股權（PE Fund）部位都將移轉至國泰投信，但不包含如放款及不動產投資等非金融資產。

國泰金控總經理李長庚表示，國壽目前是全台最大私募基金投資人，考慮將該團隊移轉至投信旗下，讓擁有20至30年經驗的專業團隊能服務更多機構與個人投資人。

