國泰金控欲打造第三引擎 國泰投信設定目標10年 AUM 衝15兆元

國泰金控積極布局資產管理業務，國泰金控總經理李長庚指出，國泰過去十年不斷嘗試將雙引擎改造為三引擎戰略，但因環境不成熟而沒成功，去年起有亞洲資產管理中心的法規鬆綁、解除管制，有如打通資產管理的任督二脈，預期能將國泰投信打造成國泰金未來的第三引擎；國泰投信董事長李偉正則表示，未來十年內希望爭取更多機構和個人投資人的資金，力拼資產管理規模（AUM）增加至15兆元。

李偉正表示，國泰投信目前已在四大面向展開轉型，如要吸引國內外機構和個人投資人，成為其最佳資產管理夥伴，首先，投研強化就是核心工程，目前國泰投信加上國泰人壽的投研人員合計超過400位，未來將整合各事業體提供給客戶更專業、更有效率的服務；其次，產品面的部分，除了均衡發展基金和ETF，也希望不只提供產品，而是能客製化服務滿足機構和個人投資人的需求，成為銀行、壽險和證券通路的支援前線，將投信打造成集團的「解決方案提供者」。

其三，李偉正認為，投研的系統可再進行升級，目前已有鎖定全球知名的系統商洽詢合作，希望把最先進的數據分析與AI功能也加入投研；其四，人才絕對是投信最重要的市場，若將平台和規模建置起來，相信能吸引到國內外好手加入，實現成為金控第三支柱的構想。