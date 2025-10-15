國泰金李長庚：鬆綁法規打通市場任督二脈 投信目標十年15兆管理規模

國泰金控搶入資產管理，資金大調度。總經理李長庚今日表示，台灣資產管理業正進入30年來最開放的時代，金管會一年內鬆綁逾50條法規、打通市場「任督二脈」。而國泰投信現管理約2.3兆元資產，未來人壽預計將大部分投資資金轉入投信，目標鎖定十年內達15兆元規模。

今日國泰金控舉辦「國泰資產管理高峰會」，李長庚說，「30幾年我沒看過這樣開放的環境」，他指出，雖然過去嘗試多年因市場環境不成熟而受限，但如今政策面、制度面陸續鬆綁，國泰金控已將資產管理視為繼銀行與保險之後的「第三成長引擎」，將重新出發。

李長庚指出，台灣本身發展資產管理有個很強優勢，台股市值30年前65兆元，現在95兆元，以前股利一年發放4000億元，現在卻是2兆元。顯見台灣有自我長期創造股市市值的能力。要去思考怎麼善用這些資金，而非讓他們外流到新加坡、香港等地。

國泰投信董事長李偉正補充，目前國泰投信資產管理規模約2.3兆元，未來十年內將挑戰15兆元，目標是成為亞洲主要資產管理機構。他強調，未來不僅要平衡主動與被動ETF產品，更要以「解決方案」為核心，整合壽險、銀行、證券通路，提供客製化的投資策略，並透過AI升級投研系統，強化國際競爭力。

但李長庚也直言，若僅承接人壽資產代管，不僅要繳5％營業稅，根本是「腦筋秀逗」；唯有放眼更大市場、吸引國內外資金進入，才能真正做大平台。