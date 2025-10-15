金管會主導2025台灣周今日開幕 逾150家上市櫃公司參與

為展現我國推動「亞洲資產管理中心」的決心與成效，金管會首度舉辦「台灣周」，並於今日上午舉行盛大開幕式，金管會彭金隆主委現場宣布為期兩周的活動正式啟動。

此次開幕式吸引超過150家上市櫃公司、百餘家金融業者，以及近80位國際交易所與機構投資人齊聚一堂，共同交流資本市場協助產業發展的經驗與展望。

行政院院長卓榮泰以預錄影片方式致詞，他提及讓世界看到台灣資本市場的深度、廣度與包容性，透過「亞洲資產管理中心」與「亞洲創新籌資平台」兩大引擎，共同打造台灣成為區域金融的戰略樞紐，為國家發展注入新動能。

金管會主委彭金隆也在致詞中強調，賴總統在今年雙十國慶演說中再次宣示「打造台灣成為亞洲資產管理中心」的決心，這是金融市場重要方針。台灣資本市場於全球表現亮眼，電子與半導體產業在全球晶片供應鏈中扮演關鍵角色，堪稱「護國群山」。

他也表示，近兩年來，境內基金規模由新台幣5兆元成長到10兆元，顯示市場發展動能強勁。外資持有我國股票市值占總市值40%，也突顯國際投資人對台灣市場的高度信心。

開幕式特別安排3場重量級專題演講及1場專題對談。在專題演講部分，首先由全球最大資產管理公司之一貝萊德（BlackRock）副主席Sir Robert Fairbairn發表演說，從國際視角深入剖析全球金融韌性趨勢下，台灣市場所蘊含的契機。

渣打集團大中華暨北亞區行政總裁徐仲薇分享跨境財富管理與資產管理未來的策略。鴻海集團董事長劉揚偉透過企業實際案例，闡述如何善用資本市場資源，加速企業轉型與成長，成為產業龍頭。

壓軸登場的「資本力量 成就未來」專題座談，由中華經濟研究院院長連賢明主持，並邀請保瑞藥業董事長盛保熙、美商高盛亞洲證券台北分公司董事總經理陳子揚，及DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇，共同探討資本市場協助企業因應變局、掌握機會，開創新局。