快訊

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

金管會主導2025台灣周今日開幕 逾150家上市櫃公司參與

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

為展現我國推動「亞洲資產管理中心」的決心與成效，金管會首度舉辦「台灣周」，並於今日上午舉行盛大開幕式，金管會彭金隆主委現場宣布為期兩周的活動正式啟動。

此次開幕式吸引超過150家上市櫃公司、百餘家金融業者，以及近80位國際交易所與機構投資人齊聚一堂，共同交流資本市場協助產業發展的經驗與展望。

行政院院長卓榮泰以預錄影片方式致詞，他提及讓世界看到台灣資本市場的深度、廣度與包容性，透過「亞洲資產管理中心」與「亞洲創新籌資平台」兩大引擎，共同打造台灣成為區域金融的戰略樞紐，為國家發展注入新動能。

金管會主委彭金隆也在致詞中強調，賴總統在今年雙十國慶演說中再次宣示「打造台灣成為亞洲資產管理中心」的決心，這是金融市場重要方針。台灣資本市場於全球表現亮眼，電子與半導體產業在全球晶片供應鏈中扮演關鍵角色，堪稱「護國群山」。

他也表示，近兩年來，境內基金規模由新台幣5兆元成長到10兆元，顯示市場發展動能強勁。外資持有我國股票市值占總市值40%，也突顯國際投資人對台灣市場的高度信心。

開幕式特別安排3場重量級專題演講及1場專題對談。在專題演講部分，首先由全球最大資產管理公司之一貝萊德（BlackRock）副主席Sir Robert Fairbairn發表演說，從國際視角深入剖析全球金融韌性趨勢下，台灣市場所蘊含的契機。

渣打集團大中華暨北亞區行政總裁徐仲薇分享跨境財富管理與資產管理未來的策略。鴻海集團董事長劉揚偉透過企業實際案例，闡述如何善用資本市場資源，加速企業轉型與成長，成為產業龍頭。

壓軸登場的「資本力量 成就未來」專題座談，由中華經濟研究院院長連賢明主持，並邀請保瑞藥業董事長盛保熙、美商高盛亞洲證券台北分公司董事總經理陳子揚，及DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇，共同探討資本市場協助企業因應變局、掌握機會，開創新局。

董事長 資本市場 金管會

延伸閱讀

第15屆台北公司治理論壇 10月16日登場

臺灣週登場 助攻亞資中心…展開系列國際交流論壇與博覽會

彭金隆：打造金融盾

臺灣週首場論壇 談核心戰略

相關新聞

金管會主導2025台灣周今日開幕 逾150家上市櫃公司參與

為展現我國推動「亞洲資產管理中心」的決心與成效，金管會首度舉辦「台灣周」，並於今日上午舉行盛大開幕式，金管會彭金隆主委現...

避險資金大舉流入 國際金價碰觸4186美元，外銀上調預測到5千美元

國際金價今日再飆新高價位，早上最高價位來到每盎司4186美元，目前仍持穩在4180美元以上的價位，由於金價連破4000美...

股匯雙漲 新台幣中午升值1.35角收在30.626元

台股重回上漲軌道，新台幣跟著走勢偏強，今日上午在美元走弱與外資匯入下升值1.35角收盤。美元兌新台幣中午收在 30.62...

該債轉黃金了？ 黃金再飆破4,200美元新天價

聯準會主席鮑威爾於最新公開演說表示，勞動力市場存在下行風險，強化市場對於本月底降息預期，加上股市相對高檔，債券前景不明，...

台灣人壽「唯e守護傷害險」 3附約自主搭配

風險無所不在，傷害險守護你！根據交通部110年至113年統計，每年10月至隔年1月為事故高峰期，歸因是歲末年終聚會、旅遊...

美降息循環確立 三類債券擔任領頭羊

美國就業市場出現趨緩跡象後，聯準會已在9月宣布降息一碼，9月FOMC會後公布點陣圖顯示2025年底前還有兩碼的降息機會。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。