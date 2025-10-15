避險資金大舉流入 國際金價碰觸4186美元，外銀上調預測到5千美元

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

國際金價今日再飆新高價位，早上最高價位來到每盎司4186美元，目前仍持穩在4180美元以上的價位，由於金價連破4000美元、4100美元兩大關，預測機構已開始提出最新預期，其中，法國興業銀行決定上調2026年底金價預測至5000美元。

法人指出，金價近二日再度飆高，和降息預期、美元走弱，和中美貿易衝突升溫吸引避險買盤有關；尤其金價雖然先前一度回檔，但一到4100美元整數價位就有強勁支撐，法人分析，像IMF（國際貨幣基金）首席經濟學家古林查斯表示，貿易緊張局勢加劇恐對全球經濟成長帶來巨大負面影響，重燃市場避險情緒，以及美國聯準會主席鮑爾談話表示即將結束縮表等偏鴿言論下，均是近一日金價再飆高的主因。

此外，最新統計也顯示，全球17檔主要黃金ETF（指數型股票基金）的持倉量不斷增加，10月13日持有數量增加0.2637公噸，為3033.3289公噸。全球最大的SPDR黃金ETF，在14日持有數量增加2.57公噸，為1021.45公噸。

法國興業銀行的最新分析報告指出，金價繼突破4000美元後再度突破4100美元，主要由於2024年底以來持續升溫的不確定性，該報告分析，尤其近期中美貿易緊張局勢的影響，加上黃金ETF資金流入遠超預期， 及預期央行維持穩健的購金需求，可說為金價的三大推力，因此，該行決定上調2026年底金價預測至5000美元。

金價 法國興業銀行

