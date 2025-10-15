快訊

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

聽新聞
0:00 / 0:00

股匯雙漲 新台幣中午升值1.35角收在30.626元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導

台股重回上漲軌道，新台幣跟著走勢偏強，今日上午在美元走弱與外資匯入下升值1.35角收盤。美元兌新台幣中午收在 30.626 元，升幅 0.44%，成交量6.33億美元。

匯銀人士指出，美國聯準會主席鮑爾暗示縮表即將結束，市場認為降息可期，美元指數自高檔回落，帶動亞洲主要貨幣全面反彈，新台幣亦順勢升值。

此外，美中關係在美國總統川普態度和緩下，市場預料他與中國領導人習近平的川習會有可能出現正向發展，台股今日開盤後買氣回溫，外資回補電子權值股，也帶動資金匯入動能，支撐新台幣盤中表現。匯銀人士分析，只要資金行情仍在，新台幣升值力道還有望持續。

不過，變數在於，台股短線表現亮眼，獲利了結賣壓可能陸續出籠，匯銀主管認為，外資近日已有匯出，如果匯出量擴大，新台幣升勢可能稍緩，短線上應在30.5-31元區間震盪。

新台幣 美國聯準會 台股

延伸閱讀

川普又贏？鮑爾「縮表將在幾個月內結束」…股民嗨水龍頭開：空軍快逃

市場消化美中貿易緊張與鮑爾談話 美股收盤走勢不一

鮑爾暗示可能即將結束縮表 示警就業成長大幅放緩

期貨商論壇／黃金期 長線看俏

相關新聞

金管會主導2025台灣周今日開幕 逾150家上市櫃公司參與

為展現我國推動「亞洲資產管理中心」的決心與成效，金管會首度舉辦「台灣周」，並於今日上午舉行盛大開幕式，金管會彭金隆主委現...

避險資金大舉流入 國際金價碰觸4186美元，外銀上調預測到5千美元

國際金價今日再飆新高價位，早上最高價位來到每盎司4186美元，目前仍持穩在4180美元以上的價位，由於金價連破4000美...

股匯雙漲 新台幣中午升值1.35角收在30.626元

台股重回上漲軌道，新台幣跟著走勢偏強，今日上午在美元走弱與外資匯入下升值1.35角收盤。美元兌新台幣中午收在 30.62...

該債轉黃金了？ 黃金再飆破4,200美元新天價

聯準會主席鮑威爾於最新公開演說表示，勞動力市場存在下行風險，強化市場對於本月底降息預期，加上股市相對高檔，債券前景不明，...

台灣人壽「唯e守護傷害險」 3附約自主搭配

風險無所不在，傷害險守護你！根據交通部110年至113年統計，每年10月至隔年1月為事故高峰期，歸因是歲末年終聚會、旅遊...

美降息循環確立 三類債券擔任領頭羊

美國就業市場出現趨緩跡象後，聯準會已在9月宣布降息一碼，9月FOMC會後公布點陣圖顯示2025年底前還有兩碼的降息機會。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。