股匯雙漲 新台幣中午升值1.35角收在30.626元

台股重回上漲軌道，新台幣跟著走勢偏強，今日上午在美元走弱與外資匯入下升值1.35角收盤。美元兌新台幣中午收在 30.626 元，升幅 0.44%，成交量6.33億美元。

匯銀人士指出，美國聯準會主席鮑爾暗示縮表即將結束，市場認為降息可期，美元指數自高檔回落，帶動亞洲主要貨幣全面反彈，新台幣亦順勢升值。

此外，美中關係在美國總統川普態度和緩下，市場預料他與中國領導人習近平的川習會有可能出現正向發展，台股今日開盤後買氣回溫，外資回補電子權值股，也帶動資金匯入動能，支撐新台幣盤中表現。匯銀人士分析，只要資金行情仍在，新台幣升值力道還有望持續。

不過，變數在於，台股短線表現亮眼，獲利了結賣壓可能陸續出籠，匯銀主管認為，外資近日已有匯出，如果匯出量擴大，新台幣升勢可能稍緩，短線上應在30.5-31元區間震盪。