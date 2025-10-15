全球人壽推業務講師進階課程 強化提問與表達技巧

全球人壽長期致力於人才培育以及職能進修與訓練，無論內勤或外勤同仁，皆透過完善教育訓練，精進業務職能。全球人壽訓練發展處於9月24日舉辦「業務講師授課技巧-進階班」，開放年度授課時數累計達36小時業務講師報名參與，本次課程以專題式規劃為主軸，強調「做中學、學中覺」的方式，讓持續授課的業務講師在教與學的循環中不斷成長。

全球人壽指出，此次進階班課程特別邀請外聘講師透過神經語言學NLP(Neuro-Linguistic Programming)，引導業務講師提升觀察力與理解不同溝通模式的能力，進而更精準掌握學員或客戶需求。課程內容涵蓋視聽感溝通感官與應對、換位思考的同理傾聽技巧、課程氛圍營造等，並著重「提問技巧」的實戰運用，靈活運用封閉式不同類型變化，了解提問的6種目的與設計關鍵，能有效促進對話的深度與廣度，讓溝通更具流暢性與影響力。

為彰顯業務講師的榮耀使命與價值傳承，全球人壽2025年推出多項耀升行動，包括設計講師廣宣海報、製作年度好講師與超級講師榮譽榜、於督導區訓練教室張貼專屬海報，以及舉辦「講師榮譽宴」。其中，累計授課45小時以上講師，更可受邀參加「業務長榮譽宴」以表彰講師的專業付出，期盼吸引更多優秀主管加入講師培育行列，共同打造「共好陣容」。

業務講師授課技巧進階班，自2024年首度開班以來已邁入第二年，而初階班亦邁入第三年，至今累積培訓超過318位講師，根據課後持續追蹤調查，有八成講師自評受訓後整體能力提升達80%，全球人壽期許業務講師不僅是企業文化的傳遞者，更要扮演影響力的實踐者、成長與人脈拓展的加速器，以及專業與思維的淬鍊者。

壽險事業以「人」為核心，每張保單背後乘載的不僅是一份業績，更是責任與信任，全球人壽透過持續推動業務講師培訓，致力提攜更多人才，落實「因為愛 責任在」的品牌理念，同時呼應聯合國永續發展目標(SDG4優質教育)，展現企業重視人才培育、教育成長與永續經營的承諾。