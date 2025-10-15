國泰資產管理高峰會登場 郭明鑑提這兩個金融市場關鍵字

國泰金控舉辦的第二屆國泰資產管理高峰會於10月15日盛大登場，國泰世華銀行董事長郭明鑑於開場時指出，相較於首屆，今年的高峰會規模擴大且內容更多元，特別邀請Bloomberg等國際重量級專家與國泰團隊共同探討市場最新趨勢、科技變革及未來策略，並以「快」與「變」兩大關鍵字來形容2025年的金融市場。

郭明鑑表示，金融環境快速變動，全球央行政策分歧和利率波動，影響資金成本並牽動資金流向，同時全球貿易政策快速演變，地緣政治風險升高，美中競爭、烏俄戰爭及中東局勢變動，都讓投資環境更具不確定性，促使市場參與者必須在高變動下尋求穩健策略。

面對高波動市場，郭明鑑強調具韌性的投資哲學，資產配置需兼顧防禦與成長，並避免依賴單一市場或資產類別。台灣憑藉科技產業與經濟實力持續吸引國際資本，但在全球市場快速變化下，本地投資人也面臨不小挑戰。國泰金融集團以超過60年投資經驗及多次重大事件應對，強調穩健為本、靈活掌握市場脈動，協助客戶累積財富並提升資產組合抗震能力。

配合政府積極推動亞洲資產管理中心政策，國泰金融集團統整旗下銀行、保險、投信等多元資源，以高雄為試點推動業務創新。郭明鑑表示，國泰世華銀行已在專區試辦推出21項跨境金融及家族辦公室等服務，導入國際級一站式服務模式；國泰人壽則領先推出高資產專屬保險商品，國泰投信攜手日本大和資產管理公司合作，開拓日資投資台灣ETF新局，擴大國際能見度。

郭明鑑強調，未來將持續整合集團資源，強化國泰投信的資產管理業務，並配合金管會推動金融論壇等多元措施，不僅協助客戶創造更高價值，同時深化在亞洲市場的佈局與領導角色。高峰會現場也成為台灣與國際交流的重要平臺，透過專家對話，共同探討市場趨勢、投資策略及未來發展方向。