快訊

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

國泰資產管理高峰會登場 郭明鑑提這兩個金融市場關鍵字

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國泰金控舉辦的第二屆國泰資產管理高峰會於10月15日盛大登場，國泰世華銀行董事長郭明鑑於開場時指出，相較於首屆，今年的高峰會規模擴大且內容更多元，特別邀請Bloomberg等國際重量級專家與國泰團隊共同探討市場最新趨勢、科技變革及未來策略，並以「快」與「變」兩大關鍵字來形容2025年的金融市場。

郭明鑑表示，金融環境快速變動，全球央行政策分歧和利率波動，影響資金成本並牽動資金流向，同時全球貿易政策快速演變，地緣政治風險升高，美中競爭、烏俄戰爭及中東局勢變動，都讓投資環境更具不確定性，促使市場參與者必須在高變動下尋求穩健策略。

面對高波動市場，郭明鑑強調具韌性的投資哲學，資產配置需兼顧防禦與成長，並避免依賴單一市場或資產類別。台灣憑藉科技產業與經濟實力持續吸引國際資本，但在全球市場快速變化下，本地投資人也面臨不小挑戰。國泰金融集團以超過60年投資經驗及多次重大事件應對，強調穩健為本、靈活掌握市場脈動，協助客戶累積財富並提升資產組合抗震能力。

配合政府積極推動亞洲資產管理中心政策，國泰金融集團統整旗下銀行、保險、投信等多元資源，以高雄為試點推動業務創新。郭明鑑表示，國泰世華銀行已在專區試辦推出21項跨境金融及家族辦公室等服務，導入國際級一站式服務模式；國泰人壽則領先推出高資產專屬保險商品，國泰投信攜手日本大和資產管理公司合作，開拓日資投資台灣ETF新局，擴大國際能見度。

郭明鑑強調，未來將持續整合集團資源，強化國泰投信的資產管理業務，並配合金管會推動金融論壇等多元措施，不僅協助客戶創造更高價值，同時深化在亞洲市場的佈局與領導角色。高峰會現場也成為台灣與國際交流的重要平臺，透過專家對話，共同探討市場趨勢、投資策略及未來發展方向。

國泰金控 保險

延伸閱讀

臺灣週登場 助攻亞資中心…展開系列國際交流論壇與博覽會

彭金隆：打造金融盾

富邦兩檔主動式ETF 上市

最牛一輪／美時利多 國泰55按讚

相關新聞

金管會主導2025台灣周今日開幕 逾150家上市櫃公司參與

為展現我國推動「亞洲資產管理中心」的決心與成效，金管會首度舉辦「台灣周」，並於今日上午舉行盛大開幕式，金管會彭金隆主委現...

避險資金大舉流入 國際金價碰觸4186美元，外銀上調預測到5千美元

國際金價今日再飆新高價位，早上最高價位來到每盎司4186美元，目前仍持穩在4180美元以上的價位，由於金價連破4000美...

股匯雙漲 新台幣中午升值1.35角收在30.626元

台股重回上漲軌道，新台幣跟著走勢偏強，今日上午在美元走弱與外資匯入下升值1.35角收盤。美元兌新台幣中午收在 30.62...

該債轉黃金了？ 黃金再飆破4,200美元新天價

聯準會主席鮑威爾於最新公開演說表示，勞動力市場存在下行風險，強化市場對於本月底降息預期，加上股市相對高檔，債券前景不明，...

台灣人壽「唯e守護傷害險」 3附約自主搭配

風險無所不在，傷害險守護你！根據交通部110年至113年統計，每年10月至隔年1月為事故高峰期，歸因是歲末年終聚會、旅遊...

美降息循環確立 三類債券擔任領頭羊

美國就業市場出現趨緩跡象後，聯準會已在9月宣布降息一碼，9月FOMC會後公布點陣圖顯示2025年底前還有兩碼的降息機會。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。