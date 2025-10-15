該債轉黃金了？ 黃金再飆破4,200美元新天價

聯準會主席鮑威爾於最新公開演說表示，勞動力市場存在下行風險，強化市場對於本月底降息預期，加上股市相對高檔，債券前景不明，催化黃金價格表現。15日亞股早盤紐約期金站上4,200美元關口，再度刷下歷史新高。國內唯一連結黃金表現，期元大S&P黃金（00635U）股價同步創高，今年以來漲幅突破五成，具槓桿性質的期元大S&P黃金正2（00708L）更直接飆破120%。

法人分析，黃金成為全球表現最亮眼資產，其原因包括川普不斷挑戰聯準會獨立性，導致美元穩定性受到挑戰；各國政府央行買盤強勁、地緣政治風險攀升與降息受惠，金價突破新高後更是萬里無雲，聯準會官員近日鴿派言論再掃平利率風險，使漲勢更加穩固。

據10月美銀經理人調查報告顯示，全球經理人認為目前三大風險為AI泡沫、通膨再起以及聯準會獨立性隱憂，黃金對此具備高度對沖風險性質，但目前全球經理人相對低配黃金，近六成受訪對象僅配置2%上下，未來潛在資金流入力道可能相當龐大，

同時，金融巨擘也喊話看好黃金，包括橋水基金創辦人達里歐直言：「黃金比美元資產更具避險價值。」提出資產配置黃金應達15%的建議；新債王岡拉克也轉推薦黃金，認為配置比例可達25%，在顯示「棄債轉金」可能成為接下來的主流交易。

在黃金大漲下，一般投資人也積極尋找黃金投資管道，其中黃金ETF是十分方便的投資工具，除適用證券APP下單，一樣免徵證所稅，且因為黃金不付息，亦不會有利息所得需要課稅。相較之下，黃金存摺買賣賺取價差要申報綜所稅，至於實體黃金如無法舉證持有成本，則會依照賣價的6%計算所得，均會有潛在的額外支出。