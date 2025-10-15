LINE Bank 開賣統一投信 00988A 主動式 ETF 瞄準 AI、核能、穩定幣

瑞典皇家科學院13日公布今年諾貝爾經濟學獎得主，3名獲獎學者莫基爾（Joel Mokyr）、阿吉翁（Philippe Aghion）、豪伊特（Peter Howitt）分別證明了「技術創新」是經濟增長的核心動力。觀察近期投資趨勢，隨著關稅與通膨不確定性降溫，全球市場焦點轉移並逐漸回歸基本面，各國積極布局AI基礎建設、雲端軟體等生態鏈技術革新，加上顛覆式金融創新加密貨幣、穩定幣的合規化，正醞釀下一波爆發性商機成形。

為帶領投資人即早布局，LINE Bank 15日宣布在10月15日到10月17日止，開賣00988A統一全球創新主動式ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金），該ETF派出過往績效讓人驚豔的明星基金經理團隊，瞄準美國、歐洲、亞太區快速發展中的AI、核能、穩定幣、數位消費等爆發機會。

由於ETF募集期只有短短幾天，LINE Bank也提醒投資人，不必再廢時研究繁瑣的臨櫃申購流程，只要一隻手機、任一證券帳戶，就能以最簡單的方式，透過LINE Bank服務，24小時隨時買到ETF IPO，最快3分鐘一站式完成申購，再透過全台任一證券帳戶收到撥券，減輕過往參與新募集ETF時面臨的繁複程序與時間壓力。

LINE Bank指出，統一投信團隊操作經驗豐富，總管理資產規模超過5,023億，主動股票投資部位佔比超過2,765億1。00988A統一全球創新主動式ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金）特別派出基金經理人陳意婷操盤，主動瞄準全球各領域推動新世代技術與產品、服務的革新，緊抓創新生態系統潛藏的龐大商機。

全產業精選六大創新投資主軸，包括科技領域的創新軍火庫、金融創新、軟實力創新，及非科技的消費創新、硬實力創新、資源創新。其中，「創新軍火庫」指的是AI基礎建設供應鏈未來商機，在主權AI浪潮來襲之際，全球各國無不加速投資本地AI體系，使AI成為00988A投資配置的核心。

而「金融創新」則指的是加密貨幣與數位支付，隨著各國監管政策成熟，美元穩定幣正式合規化，推動加密貨幣的市場滲透，金融領域將出現顛覆式創新，跨境支付系統的市場會有新一波重塑機會。「資源創新」指的是AI運算需求激增，核能電力技術的投資再受重視；「軟實力創新」則指得是軟體及雲端（SaaS）領域的擴展式創新商機。

00988A統一全球創新主動式ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金）募集期間自10月15日到10月17日止，募集期間每股10元，申購1張1萬。