滙豐集團跨市場合作 助遠東新世紀首度進軍大馬永續金融

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
滙豐集團台灣和馬來西亞團隊合作協助遠東新世紀旗下子公司 FE Green PET進軍綠色暨永續連結貸款，展現滙豐運用全方位銀行服務，為客戶創造價值。圖／聯合報系資料照片

香港上海滙豐銀行馬來西亞分行為遠東新世紀旗下全資子公司 FE Green PET (M) Sdn Bhd提供馬幣1.5億元（約新台幣10.8億元）綠色暨永續連結貸款，此案是遠東新世紀首次在全球進軍綠色暨永續連結貸款。

本次的綠色暨永續連結貸款架構，綠色貸款之資金將協助客戶海外子公司建廠；永續連結貸款則以利率優惠鼓勵客戶集團之投資，並將永續績效指標（如再生能源使用比例與水資源循環率）納入架構，確保金融支持與環境效益相互強化，是遠東新世紀首度將綠色暨永續連結貸款架構應用於其海外子公司之永續發展。

滙豐（台灣）商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示，本案透過客戶集團台灣總部遠東新世紀、馬來西亞FE Green PET (M) Sdn Bhd、及其與台灣和馬來西亞滙豐團隊在永續專案上的合作，彰顯了滙豐運用國際網絡協助客戶掌握永續金融重要機會的能力。

滙豐本次貸款予遠東新世紀的資金將用於客戶馬六甲高科技回收聚酯廠建設與後續營運，規劃年產能達5萬公噸食品級回收聚酯（rPET）。初期資金將投入工業用地購置與回收產線設備採購，未來新廠將把當地消費後回收(Post-Consumer Recycled, PCR)的寶特瓶與塑膠容器，轉化為高純度食品級rPET，供應國際知名飲料品牌，落實「瓶到瓶」循環經濟，進一步減少廢棄物並降低碳排放。

馬來西亞 遠東新 新台幣

