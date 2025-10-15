快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

MLB／山本由伸111球9局完投！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

遠東銀 Bankee 獲全球經濟雜誌頒發最佳創新數位銀行獎

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
遠東銀Bankee社群銀行提供虛擬資產創新服務，榮獲《全球經濟雜誌》「最佳創新數位銀行」殊榮。圖／遠東銀行提供
遠東銀Bankee社群銀行提供虛擬資產創新服務，榮獲《全球經濟雜誌》「最佳創新數位銀行」殊榮。圖／遠東銀行提供

隨著金管會正式啟動虛擬資產服務事業（VASP）登記制度，臺灣金融業正迎來數位金融新紀元。遠東銀Bankee社群銀行，以虛擬資產友善銀行之姿展現跨界金流整合實力，2025年榮獲英國權威財經媒體《全球經濟雜誌（The Global Economics）》舉辦的「全球經濟獎（Global Economics Awards）」頒發 「最佳創新數位銀行（Most Innovative Digital Bank）」 。

此次獲獎，再度奠定Bankee在虛擬資產金流整合的領導地位，也讓臺灣在亞洲金融科技版圖中成為虛擬資產創新發展的新典範。

遠東銀自2019年開始，率先為國內虛擬資產交易所提供虛擬資產金流服務，至目前為止，遠東商銀已負責全臺 97% 以上虛擬資產出入金金流。

過去，虛擬資產投資者在進行法幣出入金時，都須面臨複雜且容易出錯的繁瑣流程，為了讓虛擬資產投資者和虛擬資產交易所都能享有更便利安全的交易環境，遠東商銀 Bankee整合國內虛擬資產交易所的 API，致力於實現法幣與虛幣的無縫橋接，讓出入金平均處理時間大幅縮減至最快3秒，為投資者省下寶貴時間。

遠東銀AI數位金融事業群副總經理戴松志表示，虛擬資產領域雖具高度發展潛力，卻同時伴隨相當高的風險。我們深知傳統銀行在虛擬資產交易生態中的角色關鍵，因此選擇積極投入、審慎前行，過程中始終秉持有攻有守的原則，在創新與穩健之間取得平衡。

戴松志坦言，當初願意投入這塊的銀行業者不多，因為從對外合作的溝通協調，到內部法遵與風控流程的建立，每一步都充滿挑戰，對傳統銀行來說相當不易，需要極大的耐心與決心，很高興Bankee的這些努力有豐碩成果，並獲得國際肯定，讓臺灣金融科技的創新能量在國際舞台上被看見。

發展虛擬資產相關業務歷經多重挑戰，從監理要求、風險管理到產業生態建立，都考驗著金融機構的創新決心與實踐能力。

遠東銀Bankee社群銀行作為全臺首家共享經濟銀行，也是全臺第一家採用開放銀行架構的社群銀行，一直以來持續突破傳統框架，積極拓展 BaaP（Bank-as-a-Platform） 平台，支援 Web3 商業模式，致力實現「金融即生活（Finance as a Lifestyle）」的願景。

遠東銀 社群

延伸閱讀

欠稅4千萬把股權轉給安養中心遊民 公司負責人怕留置先繳1千萬

數位金融服務滿意度達86%

民進黨團監院檢舉黃國昌規避「政治獻金法」 疑與狗仔有金錢往來

23歲女疑遭凌虐死亡慘遭棄屍 好友因良心不安1年後報案已成白骨

相關新聞

台灣人壽「唯e守護傷害險」 3附約自主搭配

風險無所不在，傷害險守護你！根據交通部110年至113年統計，每年10月至隔年1月為事故高峰期，歸因是歲末年終聚會、旅遊...

美降息循環確立 三類債券擔任領頭羊

美國就業市場出現趨緩跡象後，聯準會已在9月宣布降息一碼，9月FOMC會後公布點陣圖顯示2025年底前還有兩碼的降息機會。...

台幣連六貶 失守30.7元

台北股匯市昨（14）日雙雙走弱，匯銀估外資單日匯出約12億美元，新台幣匯價連續第六個交易日走貶，終場收30.761元、貶...

臺灣週登場 助攻亞資中心…展開系列國際交流論壇與博覽會

金融市場國家級盛事「臺灣週」（Taiwan Weeks 2025）今（15）日起登場。這場台灣史上首場官方主辦的國際金融...

彭金隆：打造金融盾

金管會主委彭金隆接受彭博資訊專訪表示，金管會正積極發展資產管理業務，計劃在「矽盾」之外，打造「金融盾」，其中關鍵的一環是...

臺灣週首場論壇 談核心戰略

金管會與臺灣證券交易所等證券期貨周邊單位舉辦的「臺灣週」活動今（15）日盛大開幕。「亞洲資產管理中心論壇」為開幕式後首場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。