遠東銀 Bankee 獲全球經濟雜誌頒發最佳創新數位銀行獎

隨著金管會正式啟動虛擬資產服務事業（VASP）登記制度，臺灣金融業正迎來數位金融新紀元。遠東銀Bankee社群銀行，以虛擬資產友善銀行之姿展現跨界金流整合實力，2025年榮獲英國權威財經媒體《全球經濟雜誌（The Global Economics）》舉辦的「全球經濟獎（Global Economics Awards）」頒發 「最佳創新數位銀行（Most Innovative Digital Bank）」 。

此次獲獎，再度奠定Bankee在虛擬資產金流整合的領導地位，也讓臺灣在亞洲金融科技版圖中成為虛擬資產創新發展的新典範。

遠東銀自2019年開始，率先為國內虛擬資產交易所提供虛擬資產金流服務，至目前為止，遠東商銀已負責全臺 97% 以上虛擬資產出入金金流。

過去，虛擬資產投資者在進行法幣出入金時，都須面臨複雜且容易出錯的繁瑣流程，為了讓虛擬資產投資者和虛擬資產交易所都能享有更便利安全的交易環境，遠東商銀 Bankee整合國內虛擬資產交易所的 API，致力於實現法幣與虛幣的無縫橋接，讓出入金平均處理時間大幅縮減至最快3秒，為投資者省下寶貴時間。

遠東銀AI數位金融事業群副總經理戴松志表示，虛擬資產領域雖具高度發展潛力，卻同時伴隨相當高的風險。我們深知傳統銀行在虛擬資產交易生態中的角色關鍵，因此選擇積極投入、審慎前行，過程中始終秉持有攻有守的原則，在創新與穩健之間取得平衡。

戴松志坦言，當初願意投入這塊的銀行業者不多，因為從對外合作的溝通協調，到內部法遵與風控流程的建立，每一步都充滿挑戰，對傳統銀行來說相當不易，需要極大的耐心與決心，很高興Bankee的這些努力有豐碩成果，並獲得國際肯定，讓臺灣金融科技的創新能量在國際舞台上被看見。

發展虛擬資產相關業務歷經多重挑戰，從監理要求、風險管理到產業生態建立，都考驗著金融機構的創新決心與實踐能力。

遠東銀Bankee社群銀行作為全臺首家共享經濟銀行，也是全臺第一家採用開放銀行架構的社群銀行，一直以來持續突破傳統框架，積極拓展 BaaP（Bank-as-a-Platform） 平台，支援 Web3 商業模式，致力實現「金融即生活（Finance as a Lifestyle）」的願景。