台灣人壽「唯e守護傷害險」 3附約自主搭配

風險無所不在，傷害險守護你！根據交通部110年至113年統計，每年10月至隔年1月為事故高峰期，歸因是歲末年終聚會、旅遊活動頻繁所致。中信金子公司台灣人壽提醒，聚餐玩樂記得備妥傷害險轉嫁風險，台灣人壽「唯e守護傷害保險」提供3種附約彈性加選，打造客製化專屬保障。

傷害險保費親民、保障範圍廣，是民眾日常保障熱門選擇，台灣人壽網投商品「唯e守護傷害保險」，24小時均可線上投保，更提供彈性加選3大附約：特定意外身故傷害保險附約、骨折傷害保險附約及燒燙傷傷害保險附約，民眾可自主搭配專屬保障內容。

台灣人壽統計投保「唯e守護傷害保險」的保戶，其中逾6成為低職業風險等級1的族群，而高職業風險3至4級如外送員、計程車司機等投保比例則低於1成；此外，投保傷害險的客戶，附約加保率逾9成，當中以職業風險等級3族群最高，風險意識和保障觀念不僅正確且一次到位；低職業風險等級1族群儘管投保人數最多，仍有10%未加保附約，顯示因為風險低而輕忽完備保障。

台灣人壽提供傷害保險個人職業分類表，民眾可檢視保障是否完備，「唯e守護傷害保險」3大附約特別適合通勤族、戶外運動族及餐飲服務業者，通勤族建議附加Fun心生活特定意外身故傷害保險附約，轉嫁由外力如交通事故造成身故、受傷、掉落物砸傷等突發傷害；戶外運動咖可考慮Fun心生活骨折傷害保險附約，針對完全骨折、不完全骨折及骨裂三種狀況均有保障；餐飲服務業者可透過Fun心生活燒燙傷傷害保險附約，疊加保障安心上工。