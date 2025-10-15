快訊

新台幣開盤升2.1分 為30.74元

中央社／ 台北15日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以30.74元開盤，升2.1分。

新台幣兌美元開盤交易區間為30.78元至30.72元。

新台幣 美元匯率 外匯市場

