新台幣開盤升2.1分 為30.74元
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.74元開盤，升2.1分。
新台幣兌美元開盤交易區間為30.78元至30.72元。
