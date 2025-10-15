美降息循環確立 三類債券擔任領頭羊

美國就業市場出現趨緩跡象後，聯準會已在9月宣布降息一碼，9月FOMC會後公布點陣圖顯示2025年底前還有兩碼的降息機會。美國9月ADP就業報告意外爆冷，市場提高聯準會10月底持續降息的預期，美國降息循環確立，進一步提升債市的投資價值，在各類債券中，金融債、新興債及可轉債今年以來表現出色，且前景持續看好，是現階段債券市場中不可或缺投資標的，除可以投資個別的債券型基金，投資人也可以選擇複合型債券基金，藉由專業投資團隊視市況靈活調整。

美國有小非農之稱的9月ADP就業報告顯示民間就業爆冷減少3.2萬人，降幅創下兩年半新低，遠低於市場預期的增加5.1萬人，顯示就業市場明顯降溫；另一方面，美國的通膨僅微幅上揚，8月PCE物價指數年升2.7%，符合市場預期，核心PCE物價指數年增 2.9%，符合市場預期且與前值持平。野村投信投資策略部副總張繼文表示，美國降息趨勢明確，有利債券市場表現，但短線市場雜音仍多，美債殖利率持續波動，可選擇基本面佳且殖利率較高的債券類型，短線可參與較高的債券孳息，中長期可受惠降息循環帶來的潛在資本利得機會。

張繼文指出，投資人的債券部位宜秉持全球化與多元化的原則，其中，金融債、新興債以及可轉債等三大類債券是投資人可加以著墨並增加配置的方向。在金融債方面，歐洲大型銀行信評高、體質穩健，可發揮固定收益本質，若以歐元避險回美元，不僅免除匯率波動干擾，更可多一層避險收益，舉例來說，美國金融債殖利率約為4.75%，歐洲金融債殖利率為3.36%，但後者若加上歐元避險回美元收益(約2.11%)，總收益率為5.47%，幫助歐洲金融債整體殖利率升級，優於美國金融債殖利率。

新興債亦是另一大亮點。新興國家自疫情後經濟成長回復穩健、政府支出降低，帶動基本面轉佳，2024年以來調升信評動能強勁，新興債殖利率達7.06%，高於美國非投資級債，加上基本面轉佳帶動利差收窄，已經迎來連續24周資金淨流入，今年以來總計淨流入金額高達689億美元。

至於可轉換債券，具備進可攻、退可守的屬性，股價上漲時可轉債能參與股票上漲機會；股價下跌時可轉債保有債券價值，今年以來受惠股市樂觀情緒帶動，可轉債也跟隨股票上漲，加上可轉債因具備債券防禦特性，在4月展現出抗跌能力，今年以來表現極佳。

