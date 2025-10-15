拿下金控首例知識管理顧問合約！「台版艾森哲」炬識科技轉型拚創櫃

資料與AI系統整合公司炬識科技花費3年，從技術工程導向公司轉型資料庫顧問服務公司，今年一舉拿下一家大型台灣金控知識管理顧問合約，不賣產品，純粹賣「授信工作資料標準」，鎖定非結構資料庫與使用者之間稀缺的專業人力商機，這家「台版埃森哲（Accenture）」公司力拚2026年上半登錄創櫃板。

一位金融業授信工作新進人員，如何在進入工作崗位後，能透過內部一套生成式AI驅動的知識管理系統，利用問答方式，瞭解公司對授信流程的處理流程與要求規範？炬識科技今年攜手HPE，替一家大型金控業者建置知識管理系統，預計今年12月結案，這是炬識科技第一次不賣任何產品，單純賣「知識管理顧問合約」方式賺收入。

「我們會把資料分為Data（數據資料）、information（資訊）、Knowledge（知識）跟Intelligence（智慧）」，台灣過去20年幾乎沒有為了AI而存在的知識管理案子！」炬識科技創辦人暨總經理顏良修興奮地說，這應該是第一個Knowledge管理案例。

生成式AI的問世，讓企業知識管理應用加速發展，過去，這類工程必須靠大量工程師針對不同行業寫大量程式，但現在只要知道客戶需求跟商業邏輯，資料標準就讓AI去寫程式，降低企業的知識管理門檻。而對金融業生態有足夠深入瞭解，讓炬識科技得以打入金融業高牆。

連續創業三次，顏良修過去曾在矽谷服務，她表示，軟體產品的設計非常困難，而最難的是「設計產品」的思路，而不在於程式碼如何撰寫，產品設計思路也意味必須具備該領域長期累積的知識，比方金融業資料運用痛點及如何解決，現在的挑戰在於如何跟客戶討論所需商業場景要哪些資料解決處理？寫程式反而在生成式AI幫助下已不是問題。

顏良修透過拿下金控業知識管理顧問大案，也意味炬識3年轉型有成，已成為台灣少數專注資料治理落地的顧問服務公司。

台灣軟體人力稀缺，根據104人力銀行平台統計，職缺跟求職人力比為3比1，而資料庫工程師更不足，可能是10比1。隨企業採用生成式AI應用意願大幅提昇，大型企業對如何管理善用結構化跟非結構化資料庫數據感到困擾，缺乏長期的資料治理規劃，看準此商機，顏良修在3年前積極帶領團隊再轉型，

炬識成立於2015年，最初是專注於資料庫和系統建設的IT公司，2020年公司轉型為數據公司，2022年起，再轉型為顧問服務暨系統整合（SI）商，顏良修表示，今年初內部正式成立資料顧問部門，算是成功轉型從工程導向改為顧問導向。

炬識14日發表全新資料管理系統 Athemaster MetaRoots，這是一套模組化產品系統，可以加速幫助客戶建立資料庫管理，從過去要花3個月幫客戶建置客製化資料庫治理系統，到現在一個月或半個月就能建置，縮短時間之外，也減少10～12人力參與。

根據炬識科技觀察，台灣企業在資料治理推進上主要面臨三大挑戰，包含資料人才稀缺、缺乏兼具資料工程與治理顧問能力的複合型團隊，以及受產業結構影響，長期性治理工作的優先順序相對偏低。

炬識主管坦言，過去大型企業的資料治理都偏向「合規需求」而建置，主要是符合管理者需要，但真正使用者（內部開發者）並不易使用，不是功能龐雜，就是資料很抽象，不夠詳細，舉例來說，「地址」到底是客戶地址還是供應商地址，「用戶」是使用者名稱或帳戶名稱等等。

另外，法規嚴格要求行業如金融業，不許可讓系統開發者接觸真實資料，資料庫開發測試也面臨考驗，資料庫驗證上也充滿挑戰，過去埋在數萬行資料庫程式碼中，如今他們透過分拆驗證碼方式化解修改難題。

資料治理需要資料庫工程師（DBA），該角色需能同時瞭解資料庫IT與業務需求，人才培養不易，顏良修舉例，一位工程師要轉型為資料科學專家，大概至少要1年時間。

而炬識科技最擅長便是非結構化資料庫管理，對於如何集中、梳理非結構化資料，並將其知識化以供 AI 使用提供顧問服務，顏良修指出，目前台灣十大金控中已拿到3家合作案，除一家金控要建立金融授信知識管理顧問，另外也取得一家證券業資料驅動藍圖規劃3年合約。

炬識預估2026年首季會完成創櫃板登錄，目前進入輔導期。「我們有研發產品，但我們是系統整合商，不是產品公司。我們主要是服務生意。」顏良修指出，企業從資料治理走向實用充滿挑戰，炬識是少數台灣具分散式系統和平行運算框架（SPARK）技術團隊，故也是Google在台灣的少數Spark serverless研討會受邀夥伴。 炬識科技創辦人暨總經理顏良修與團隊。炬識提供

商品推薦