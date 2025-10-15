永豐金證券啟動商品因子偏好專案 客戶行為輪廓全面升級

大型券商永豐金證券今年正式啟動「客戶商品因子偏好分析」計畫，以數據驅動方式深入分析客戶過去兩年買進紀錄，滾動更新其投資偏好，打造更貼近客戶需求的分群經營模式。

此專案聚焦於商品策略面，以因子標籤描繪客戶投資行為，期待能擬定出「對的客戶、對的商品、對的時機」的客戶服務策略。

正式啟動計畫後，永豐金證券於今年7月成功描繪出「動能型客戶」的行為輪廓，發現此類客戶具備四大交易偏好，第一，追買近期漲勢強勁個股；第二，操作週期極短，當沖及一週內完成交易的人數占比高達六成；第三，擅長捕捉市場波動，進行高頻短線操作；第四，積極運用融資、權證、期貨等槓桿工具放大報酬。

此外永豐金證券觀察到動能型客戶在台股交易中的影響力日益提升。根據內部統計，今年前七月，動能型客戶雖僅占自然人交易人數的7%，但其交易量卻高達42.74%，展現極高市場參與度與操作效率。

為協助動能型客戶提升操作靈活度與精準度，永豐金證券「大戶投APP」提供「閃電下單」功能，整合「五檔報價」、「當前價位累積成交量」、「現沖即時損益試算」等複雜資訊，一個介面即可操作，再搭配「光速模式」輔助工具，協助客戶全面提升操作靈活度與精準度，更有效率參與市場。

此外，如動能型客戶想進一步學習量化內容，基於推廣普惠金融，永豐金證券量化團隊特別打造「量化殿堂」專區，專區提供策略撰寫、回測與自動化交易等教學資源，協助有興趣投資人從零開始建立個人化量化模型，降低進入門檻，擴大量化投資參與度。

永豐金證券秉持「效率、科技、整合、跨境、永續」五個策略面向，深化數位經營。未來，將持續以「客戶為中心」的理念，結合科技與金融專業，打造更貼心、更智慧的投資服務，邁向精準行銷與永續經營的新里程。

