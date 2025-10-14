需求提升 科技業購買實體黃金量增

金價飆漲，臺銀貴金屬部經理、有「黃金王子」之稱的楊天立14日表示，這次波動的確進入超漲區，隨時可能拉回修正，回檔幅度估200至300美元。但整體避險為主導行情推動黃金長期趨未變。同時，近年高科技企業因產能推升需求，購買實體黃金量增加，整體比例約佔一半。

故宮博物院適逢成立百年，臺灣銀行14日推出「故宮百年紀念金銀條塊」系列商品並舉辦上市發表會，包括威剛科技（3260）董事長陳立白等臺銀客戶也與會，他除個人收藏之外，公司也有買進，個人投資則早已布局數年。臺銀董事長凌忠嫄說，當時商品定價時國際金價約3,000美元，近期隨金價上漲購入相當划算，至於黃金建議長期持有、逢低買進。

楊天立受訪表示，整體仍以避險主導黃金行情，市場機構預測已由每英兩4,000-4,200美元調高到4,300-4,500美元，甚至上看5,000美元。不可諱言短線這波上漲已近1,000美元，幅度相當大，尤其短線有加速情形，市場交易量增加更造成「搶買」等情形，因此隨時可能拉回修正，回檔幅度估200至300美元。不過，整體風險因素包括對等關稅、通膨風險、地緣政治變化及主權債務長期風險等；當然降息趨勢及美元長期走勢都在市場考量範圍內，即便短線有修正風險但長期趨勢未改變。

他強調，追逐短線風險高，定期定額或長期配置、乃至於資產配置保留10%或更高都是合理操作方式。當前央行或大型機構法人黃金買盤增加準備部位，特別是應對長期美元偏弱風險，此趨勢在未來半年到一年不會改變。

8月底金價開始上漲，楊天立觀察，台灣投資人9月中旬後才開始轉買黃金，惟是買黃金存摺，在銀樓仍賣出多，呈兩樣情，但現在黃金存摺買賣量漸趨平衡，代表投資人開始獲利了結。另，今年整體臺銀黃金存摺交易量較去年同期成長逾1倍，期間2至4月、9月中旬均有倍數成長，5至8月呈逐月減四至五成，顯示有半數投資人選擇穩健投資策略、長期持有，另一半則積極進行短波段操作。