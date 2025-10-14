需求提升 科技業購買實體黃金量增

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

金價飆漲，臺銀貴金屬部經理、有「黃金王子」之稱的楊天立14日表示，這次波動的確進入超漲區，隨時可能拉回修正，回檔幅度估200至300美元。但整體避險為主導行情推動黃金長期趨未變。同時，近年高科技企業因產能推升需求，購買實體黃金量增加，整體比例約佔一半。

故宮博物院適逢成立百年，臺灣銀行14日推出「故宮百年紀念金銀條塊」系列商品並舉辦上市發表會，包括威剛科技（3260）董事長陳立白等臺銀客戶也與會，他除個人收藏之外，公司也有買進，個人投資則早已布局數年。臺銀董事長凌忠嫄說，當時商品定價時國際金價約3,000美元，近期隨金價上漲購入相當划算，至於黃金建議長期持有、逢低買進。

楊天立受訪表示，整體仍以避險主導黃金行情，市場機構預測已由每英兩4,000-4,200美元調高到4,300-4,500美元，甚至上看5,000美元。不可諱言短線這波上漲已近1,000美元，幅度相當大，尤其短線有加速情形，市場交易量增加更造成「搶買」等情形，因此隨時可能拉回修正，回檔幅度估200至300美元。不過，整體風險因素包括對等關稅、通膨風險、地緣政治變化及主權債務長期風險等；當然降息趨勢及美元長期走勢都在市場考量範圍內，即便短線有修正風險但長期趨勢未改變。

他強調，追逐短線風險高，定期定額或長期配置、乃至於資產配置保留10%或更高都是合理操作方式。當前央行或大型機構法人黃金買盤增加準備部位，特別是應對長期美元偏弱風險，此趨勢在未來半年到一年不會改變。

8月底金價開始上漲，楊天立觀察，台灣投資人9月中旬後才開始轉買黃金，惟是買黃金存摺，在銀樓仍賣出多，呈兩樣情，但現在黃金存摺買賣量漸趨平衡，代表投資人開始獲利了結。另，今年整體臺銀黃金存摺交易量較去年同期成長逾1倍，期間2至4月、9月中旬均有倍數成長，5至8月呈逐月減四至五成，顯示有半數投資人選擇穩健投資策略、長期持有，另一半則積極進行短波段操作。

金價

延伸閱讀

金星入天秤！四生肖人際關係迎黃金週期 屬蛇1句話獲大老賞識

黃金史詩級暴漲創高、刷新目標價 還能上車嗎？

記憶體族群創高引爆反壓！DRAM 雙雄遭壓制 威剛、宇瞻力撐高檔

金銀價創高 貴金屬大漲

相關新聞

玉山ESG倡議 聚焦育才、科技賦能

玉山金控昨天舉辦「2025玉山ESG永續倡議行動」，前總統蔡英文、金管會副主委陳彥良、銀行局長童政彰均親自參與，本次玉山...

渣打發布最新全球投資展望 股市續漲、黃金後市可期

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布2025年第四季全球市場展望，預期...

國銀8月中小企業放款量急凍 為何金管會仍喊「達標機率高」？

8月國銀中小企業放款動能急凍。據金管會2025年8月底統計，國銀對中小企業放款餘額達10兆7,077億元，單月僅增242...

數位金融滿意度達86% 金管會11月擬發布包容性指引

為了解民眾使用數位金融服務的體驗滿意度和相關建議，金管會透過台灣集保結算所及台灣金融研訓院委外進行電訪調查，調查顯示，整...

金管會首度數位金融服務滿意度調查 擔心詐騙而不敢使用占15.1%

金管會今日發布首度進行的「數位金融服務客戶體驗滿意度研究調查」結果，調查顯示民眾整體滿意度達86%，而交易安全與整合服務...

金管會盤點 共31家金融業者進駐亞資中心

金管會今日盤點金融三業進駐高雄亞資中心的最新成果，合計銀行、投信顧業、保險業，已有31家進駐亞資中心，並且以「未具證投性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。