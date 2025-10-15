台幣連六貶 失守30.7元

快訊

台北股匯市昨（14）日雙雙走弱，匯銀估外資單日匯出約12億美元，新台幣匯價連續第六個交易日走貶，終場收30.761元、貶值6.5分，貶破30.7元關卡，寫下自5月3日以來逾五個月新低。

外匯市場交易活絡，昨日成交量放大至24.405億美元。匯銀人士指出，外資一早開盤便匯出，午後匯出力道增強，使新台幣收盤價以全日最低點作收。雖央行持續進場拋匯穩定匯價，但外資賣股買匯趨勢明顯，出口商與一般散戶選擇順勢拋匯，與央行站在同一陣線，市場資金持續外流。

觀察10月以來新台幣累計貶值2.92角，貶幅0.95%。市場預期，若外資賣壓未止，新台幣匯價恐朝30.8元靠攏。匯銀主管指出，近期美元指數持續走強，不過整體趨勢仍將取決於美聯準會（Fed）降息步調。

渣打銀行最新預測，Fed將採取「緩降息」路徑，降息趨勢可望延續至明年，預估明年仍有兩次降息機會，總降息幅度約1個百分點，聯邦基金利率有望在2026年9月降至3.25%。

昨日新台幣單日貶值0.21%，人民幣貶值0.12%，星元貶0.27%，韓元貶0.36%，越南盾貶0.07%，僅日圓升值0.22%；歐元同步走弱、貶值0.44%。市場分析，短線美元強勢格局未變，亞幣將續呈震盪偏貶走勢。

臺灣週登場 助攻亞資中心…展開系列國際交流論壇與博覽會

金融市場國家級盛事「臺灣週」（Taiwan Weeks 2025）今（15）日起登場。這場台灣史上首場官方主辦的國際金融...

彭金隆：打造金融盾

金管會主委彭金隆接受彭博資訊專訪表示，金管會正積極發展資產管理業務，計劃在「矽盾」之外，打造「金融盾」，其中關鍵的一環是...

臺灣週首場論壇 談核心戰略

金管會與臺灣證券交易所等證券期貨周邊單位舉辦的「臺灣週」活動今（15）日盛大開幕。「亞洲資產管理中心論壇」為開幕式後首場...

國銀放款中小企「量能急凍」金管會：達標機率仍高

8月國銀中小企業放款動能急凍，金管會統計至今年8月底，國銀對中小企業放款餘額10兆7,077億元，單月僅增242億元，寫...

玉山金倡議 ESG 永續行動

玉山金控昨（14）日舉辦「2025玉山ESG永續倡議行動」，前總統蔡英文、金管會副主委陳彥良、銀行局長童政彰蒞臨現場表達...

