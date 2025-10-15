台幣連六貶 失守30.7元

台北股匯市昨（14）日雙雙走弱，匯銀估外資單日匯出約12億美元，新台幣匯價連續第六個交易日走貶，終場收30.761元、貶值6.5分，貶破30.7元關卡，寫下自5月3日以來逾五個月新低。

外匯市場交易活絡，昨日成交量放大至24.405億美元。匯銀人士指出，外資一早開盤便匯出，午後匯出力道增強，使新台幣收盤價以全日最低點作收。雖央行持續進場拋匯穩定匯價，但外資賣股買匯趨勢明顯，出口商與一般散戶選擇順勢拋匯，與央行站在同一陣線，市場資金持續外流。

觀察10月以來新台幣累計貶值2.92角，貶幅0.95%。市場預期，若外資賣壓未止，新台幣匯價恐朝30.8元靠攏。匯銀主管指出，近期美元指數持續走強，不過整體趨勢仍將取決於美聯準會（Fed）降息步調。

渣打銀行最新預測，Fed將採取「緩降息」路徑，降息趨勢可望延續至明年，預估明年仍有兩次降息機會，總降息幅度約1個百分點，聯邦基金利率有望在2026年9月降至3.25%。

昨日新台幣單日貶值0.21%，人民幣貶值0.12%，星元貶0.27%，韓元貶0.36%，越南盾貶0.07%，僅日圓升值0.22%；歐元同步走弱、貶值0.44%。市場分析，短線美元強勢格局未變，亞幣將續呈震盪偏貶走勢。