臺灣週首場論壇 談核心戰略
金管會與臺灣證券交易所等證券期貨周邊單位舉辦的「臺灣週」活動今（15）日盛大開幕。「亞洲資產管理中心論壇」為開幕式後首場重頭戲，這場高規格論壇將全面檢視台灣在應對全球金融市場競爭、提升國際能見度與競爭力的核心戰略。
論壇由金管會主委彭金隆開場，邀請來自產業界、學界及政府機構重量級專家與會，由金管會副主委陳彥良、財政部賦稅署長宋秀玲發表專題演講，並由證交所總經理李愛玲擔任座談主持人，與國泰金控（2882）總經理李長庚、摩根投信董事長唐德瑜、台灣金融研訓院院長高一誠共同探討台灣發展亞洲資產管理中心的進展與挑戰。
