快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

臺灣週首場論壇 談核心戰略

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

金管會與臺灣證券交易所等證券期貨周邊單位舉辦的「臺灣週」活動今（15）日盛大開幕。「亞洲資產管理中心論壇」為開幕式後首場重頭戲，這場高規格論壇將全面檢視台灣在應對全球金融市場競爭、提升國際能見度與競爭力的核心戰略。

論壇由金管會主委彭金隆開場，邀請來自產業界、學界及政府機構重量級專家與會，由金管會副主委陳彥良、財政部賦稅署長宋秀玲發表專題演講，並由證交所總經理李愛玲擔任座談主持人，與國泰金控（2882）總經理李長庚、摩根投信董事長唐德瑜、台灣金融研訓院院長高一誠共同探討台灣發展亞洲資產管理中心的進展與挑戰。

國泰金控 金管會 總經理

延伸閱讀

新台幣穩定幣 楊金龍：金融機構發行、綁定國庫券

台股先殺後拉 內資撐場…終場跌勢收斂

壽險財報失真年底提解方 金管會坦言現行會計制度與長期經營特性不符

三商壽接軌 增資壓力仍在

相關新聞

臺灣週登場 助攻亞資中心…展開系列國際交流論壇與博覽會

金融市場國家級盛事「臺灣週」（Taiwan Weeks 2025）今（15）日起登場。這場台灣史上首場官方主辦的國際金融...

台幣連六貶 失守30.7元

台北股匯市昨（14）日雙雙走弱，匯銀估外資單日匯出約12億美元，新台幣匯價連續第六個交易日走貶，終場收30.761元、貶...

彭金隆：打造金融盾

金管會主委彭金隆接受彭博資訊專訪表示，金管會正積極發展資產管理業務，計劃在「矽盾」之外，打造「金融盾」，其中關鍵的一環是...

臺灣週首場論壇 談核心戰略

金管會與臺灣證券交易所等證券期貨周邊單位舉辦的「臺灣週」活動今（15）日盛大開幕。「亞洲資產管理中心論壇」為開幕式後首場...

國銀放款中小企「量能急凍」金管會：達標機率仍高

8月國銀中小企業放款動能急凍，金管會統計至今年8月底，國銀對中小企業放款餘額10兆7,077億元，單月僅增242億元，寫...

玉山金倡議 ESG 永續行動

玉山金控昨（14）日舉辦「2025玉山ESG永續倡議行動」，前總統蔡英文、金管會副主委陳彥良、銀行局長童政彰蒞臨現場表達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。